Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν σήμερα μέλη της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα, έπειτα από σχετική πληροφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά την έρευνα, οι ανακριτές εντόπισαν περίπου 25 κιλά κεταμίνης, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία φέρεται να περιείχε ποσότητες κοκαΐνης καθώς και άλλα είδη ναρκωτικών. Η καταμέτρηση της ποσότητας των κατασχεθέντων στη βαλίτσα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο Ισραηλινών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Τετάρτη, ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, περιλαμβανομένου και του κατά πόσον η νέα υπόθεση κεταμίνης συνδέεται με την άλλη μεγάλη υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση των περίπου 400 κιλών κεταμίνης παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, το οποίο θα συνεδριάσει για την υπόθεση στις αρχές Δεκεμβρίου. Αύριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων αναμένεται να αγορεύσουν σε σχέση με το αίτημα για την κράτησή τους.

Παράλληλα, η ΥΚΑΝ έχει ενώπιόν της και άλλη υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό, στην οποία κατασχέθηκε σήμερα πακέτο που περιείχε 6,5 κιλά κάνναβης.

Οι νέες κατασχέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΥΚΑΝ έχει θέσει στο μικροσκόπιο της σημαντικές υποθέσεις εισαγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.