Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δύο σοπράνο μοιράστηκαν το Α΄ Βραβείο – Διακρίθηκαν οι Κύπριες Κατερίνα Βασιλειάδου και Ελένη Χαραλάμπους – Δεκαέξι νέοι λυρικοί καλλιτέχνες συμμετείχαν στη συναυλία των φιναλίστ.

Με την απονομή οκτώ βραβεύσεων ολοκληρώθηκε το πρώτο Διεθνές Masterclass & Διαγωνισμός για Σολίστ Όπερας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να μοιράσει εξ ημισείας όλα τα βραβεία. Το Α’ Βραβείο απέσπασαν οι σοπράνο Ξένια Μπελολιπέτσκαγια και Νάτια Μπεζασβίλι, ενώ το Β’ Βραβείο απονεμήθηκε στη σοπράνο Μίρα Ντότσιο και τον βαρύτονο Μαξίμ Κλονόβσκι.

Ιδιαίτερο κυπριακό ενδιαφέρον έχουν τα δύο Βραβεία Νέας Κύπριας Καλλιτέχνιδος, τα οποία απονεμήθηκαν στις σοπράνο Κατερίνα Βασιλειάδου και Ελένη Χαραλάμπους. Έπαινο έλαβαν οι σοπράνο Μαριλένα Νησίδη και Άννα Ελεονώρα Ριέρα.

Η διοργάνωση κορυφώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, με τη συναυλία των φιναλίστ. Παρότι αρχικά ο διαγωνισμός προέβλεπε μικρότερο αριθμό φιναλίστ, η καλλιτεχνική πρόοδος και η παρουσία και των 16 συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του masterclass οδήγησαν την κριτική επιτροπή στην απόφαση να τους παρουσιάσει όλους με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Οι δεκαέξι νέοι λυρικοί καλλιτέχνες προέρχονταν από διαφορετικές χώρες και εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του masterclass πάνω στη μουσική ερμηνεία, τη στυλιστική προσέγγιση του οπερατικού ρεπερτορίου και τη συνεργασία του τραγουδιστή με συμφωνική ορχήστρα. Το masterclass πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Σ.Ο.Κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη και του Κύπριου βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη.

Στη συναυλία, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη, οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν άριες από έργα των Μότσαρτ, Μπελίνι, Βέρντι, Γκουνό, Μασνέ, Μπιζέ και Πουτσίνι.

Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, τον Γιώργο Κουντούρη, τον Κύρο Πατσαλίδη, τον εξάρχοντα της Σ.Ο.Κ. Βόλφγκανγκ Σρέντερ και την κορυφαία στα Α’ βιολιά Γιάνα Ντιμόντ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δύο νικήτριες του Α’ Βραβείου, Ξένια Μπελολιπέτσκαγια και Νάτια Μπεζασβίλι, επέστρεψαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν άρια, ολοκληρώνοντας τη βραδιά.

Ο Κύρος Πατσαλίδης, στον χαιρετισμό του, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι αισθάνεται «ευλογημένος» που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο ένας τέτοιος διαγωνισμός για νέους λυρικούς καλλιτέχνες.

Η διοργάνωση αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στον χώρο της όπερας, συνδυάζοντας εκπαίδευση, αξιολόγηση και σκηνική εμπειρία για νέους τραγουδιστές, με τη δυνατότητα βράβευσης και μελλοντικών συνεργασιών.

Τα βραβεία