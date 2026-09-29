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Σε κινητοποίηση τέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καλαμιώνα που βρίσκεται παρά την Κοινότητα Αγίου Σωζόμενου, κοντά στην Ποταμιά. στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης, για υποστήριξη των δυνάμεων πυρόσβεσης, τα οργανωμένα εθελοντικά σύνολα ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ, Blue Heart και Support cy.

Επιπρόσθετα ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Τμήμα Δάσων με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, πρόκειται για εστίες σε μεγάλο καλαμιώνα, με τη φωτιά να είναι ορατή από μακριά και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για πλήρη κατάσβεση.