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Στην Κύπρο φθάνει την Τετάρτη ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για να συμμετάσχει στον εορτασμό της 66ης επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Δένδιας θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, ενώ κατά την παραμονή του στο νησί θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Έλληνας Υπουργός θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ο κ. Δένδιας θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας θα παραστεί στην παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

KYΠΕ