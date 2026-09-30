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Μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια στις ΗΠΑ κατάφερε να επιβιώσει από πτώση από τον όγδοο όροφο πολυκατοικίας, σύμφωνα με τον πατέρα της.

Η 21χρονη Κρίστιν Σάρτζεντ νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς έπεσε από παράθυρο ενώ χόρευε πάνω σε καναπέ στην Αθήνα της Τζόρτζια, το βράδυ του Σαββάτου.

«Είμαι ζωντανή, δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Μιλούσε με μία από τις φίλες της και της έλεγε: “Γεια, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω”», δήλωσε ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, στο Channel 2 Action News, περιγράφοντας πόσο τυχερή αισθάνεται η κόρη του που επέζησε.

Όπως ανέφερε, η νεαρή έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ωστόσο, η 21χρονη είναι ζωντανή.

«Είναι δυνατή μαχήτρια και, επομένως, θα είναι καλά», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σάρτζεντ.

Το περιστατικό μετά τη νίκη των Georgia Bulldogs

Ο πατέρας της δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε το τρομακτικό ατύχημα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα η κόρη του να υποστεί αρκετά κατάγματα.

Ωστόσο, ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη μετά τη νίκη των Georgia Bulldogs επί των Oklahoma Sooners με 41-13 το Σάββατο.

«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις κέρδισε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Υποθέτω ότι υπήρχαν πολλά παιδιά εδώ, 21 ετών, που ήταν πολύ χαρούμενα», είπε.

Έπεσε από το παράθυρο και κατέληξε κοντά στην πισίνα

Η 21χρονη, με ύψος 1,70 μέτρα και βάρος περίπου 52 κιλά, είναι τελειόφοιτη και σπουδάζει χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Βρισκόταν στο κτίριο The Rambler, στην West Broad Street, στη γνωστή πανεπιστημιούπολη, όταν έπεσε από το παράθυρο και κατέληξε στον χώρο της πισίνας, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που εξασφάλισε η New York Post.

Ο αστυνομικός Erik Ellison ανέφερε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο κτίριο περίπου στις 19:37.

«Έφτασα και μίλησα με παρευρισκόμενους, οι οποίοι ανέφεραν ότι η γυναίκα έτρεχε πάνω σε έναν καναπέ ή ένα φουσκωτό στρώμα, το οποίο βρισκόταν κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο, και προφανώς έπεσε μέσα από τη σίτα και στο έδαφος από κάτω», έγραψε.

Όταν έφτασε ο αστυνομικός, η νεαρή βρισκόταν στο έδαφος κοντά στην πισίνα, η οποία στο συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται σε εσωτερική αυλή στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, από τα στοιχεία στο σημείο φαινόταν ότι η φοιτήτρια είχε χτυπήσει σε μεταλλικό παγκάκι κατά την πτώση. Στο μαξιλάρι του υπήρχαν ίχνη αίματος, ενώ το μπράτσο του είχε σπάσει.

Ο Ellison πρόσθεσε ότι η νεαρή και άλλοι μάρτυρες εξετάστηκαν στο νοσοκομείο και πως όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έδειχναν ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η έρευνα παρέμενε σε εξέλιξη κατά τη σύνταξη της έκθεσης.

«Σε αυτό το στάδιο φαίνεται ότι το θύμα θα επιβιώσει», ανέφερε ο αστυνομικός.

Μάρτυρες φέρεται επίσης να δήλωσαν ότι μια πολυθρόνα μπορεί να ανέκοψε την πτώση της πριν εκείνη χτυπήσει στο έδαφος.

Η προειδοποίηση για τα παράθυρα

Η διαχείριση του κτιρίου έστειλε μήνυμα στους ενοίκους, υπενθυμίζοντας ότι σε όλα τα παράθυρα του συγκροτήματος έχουν τοποθετηθεί μηχανισμοί περιορισμού ασφαλείας.

Παράλληλα, τους προειδοποίησε να μην «πειράζουν, αφαιρούν ή απενεργοποιούν» τους συγκεκριμένους μηχανισμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 2, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ο μηχανισμός ασφαλείας στο παράθυρο από το οποίο έπεσε η Κρίστιν ήταν ενεργοποιημένος ή αν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό.

«Η Κρίστιν είχε μια πολύ άσχημη πτώση» -Σε σοκ η οικογένεια

Η οικογένεια της φοιτήτριας έφυγε εσπευσμένα από το σπίτι της στη Βιρτζίνια, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που τους είπε: «Θεέ μου, η Κρίστιν είχε μια πολύ άσχημη πτώση».

Στο εσωτερικό του κτιρίου, ένα μεγάλο πανό είχε γεμίσει με δεκάδες ευχές από φίλους και συμφοιτητές της 21χρονης.

Η διαχείριση του The Rambler ανέφερε στο μήνυμά της προς τους ενοίκους ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εκπρόσωπος του The Rambler Athens δήλωσε στη New York Post: «Οι σκέψεις μας είναι με την ένοικό μας και της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να εξετάζουμε τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό».

iefimerida.gr