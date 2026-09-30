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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δείχνει αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους. Ο Ευθύμιος Δίπλαρος έστρεψε τα πυρά του κατά του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ για τις ενέργειές του και η Σάβια Ορφανίδου βούρκωσε στον αέρα του ΟΜΕΓΑ για τον κίνδυνο επανόδου του ΑΚΕΛ στην εξουσία.

Ο Γιώργος Παμπορίδης ζήτησε δημόσια εξηγήσεις για το περιβόητο δείπνο και τα όσα λέχθηκαν σε αυτό. Και, μεταξύ αυτών, ο Νίκος Αναστασιάδης να προειδοποιεί για τον κίνδυνο να χαθούν οι εκλογές από τον ΔΗΣΥ, ο επιχειρηματίας Κρις Παναγιώτου να απαντά για τη συνάντηση στην ψαροταβέρνα με τον ίδιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου, την Αννίτα Δημητρίου και τον δημοσιογράφο Διονύση Διονυσίου και το περιβάλλον της προέδρου του ΔΗΣΥ να διαψεύδει ότι λέχθηκε οτιδήποτε σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής ή την Προεδρία της Δημοκρατίας, στην παρουσία της.

Η κατάσταση πλέον στον ΔΗΣΥ μοιάζει με… σίριαλ και το κλίμα είναι εκρηκτικό. Η εσωστρέφεια δεν έχει απλώς επιστρέψει, αλλά τείνει να γίνει πλέον μόνιμος κάτοικος στην Πινδάρου και τα σύννεφα προβληματισμού έχουν επισκιάσει ακόμη και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος.

Μέσα σε όλα αυτά, το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ συνεδρίασε χθες το πρωί και καθόρισε τον οδικό χάρτη για τις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος. Την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα, το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος επικυρώνει την εισήγηση του Εκτελεστικού για τις ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων και εκλογικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 09:30–12:30, και η εκλογική συνέλευση το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, με τις κάλπες να ανοίγουν στις 09:00 το πρωί και να κλείνουν στις 18:00 το απόγευμα.

Ο Αβέρωφ: Υποψήφιος μέχρι τέλους;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος χθες παραχώρησε δημοσιογραφική διάσκεψη, δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του. Ωστόσο, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις των όσων ανέφερε, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους με την υποψηφιότητά του και ανεξάρτητα από τις εκλογικές διαδικασίες. Αν και δεν κλείνει την πόρτα στις εσωκομματικές διαδικασίες, την ίδια ώρα δεν δείχνει και πρόθεση να κάνει πίσω.

«Δεν μπορώ να περάσω αυτά που πέρασα και το 2023».

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

«Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για… υποψήφιος».

«Η υποψηφιότητά μου εξαγγέλθηκε χωρίς προαποφάσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Δεν κατεβαίνω υποψήφιος για υποψήφιος».

«Δεν αποκλείω οτιδήποτε (συζήτηση για συναινετική λύση με Αννίτα ή Παμπορίδη), αλλά βλέπετε και στη σημερινή συζήτηση επικρατούν οι διαδικασίες, γιατί θέλουμε να προσπεράσουμε την ουσία των μεγάλων πολιτικών διακυβευμάτων για τον τόπο μας. Θα τα προσπεράσω και θα μείνω σε αυτό που για δεκαετίες πρότασσα. Με τα λάθη και τις παραλείψεις μου. Να παραμείνουμε στην ουσία της πολιτικής».

Αναφορές από τη χθεσινή δημοσιογραφική του διάσκεψη, οι οποίες είναι τροχιοδεικτικές των προθέσεών του.

Ο Δίπλαρος, η Σάβια και το ΑΚΕΛ

Από πλευράς της επίσημης Πινδάρου βγήκε χθες μπροστά ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, για να απαντήσει στον Αβέρωφ Νεοφύτου και να… βάλει στην εξίσωση το ΑΚΕΛ ως υπόμνηση πως υπάρχει κίνδυνος να επανέλθει στην εξουσία.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στο philenews, απάντησε: «Είχα πει και το λέω και τώρα, αν, ο μη γένοιτο, ο υποψήφιός μας δεν είναι στη δεύτερη Κυριακή, που θα είναι, τι θα κάνουμε; Θα επιλέξουμε το ΑΚΕΛ στην εξουσία; Ας μας απαντήσει ο κ. Νεοφύτου. Προτιμάει το ΑΚΕΛ ή κεντροδεξιές πολιτικές;».

Διερωτήθηκε τι τους ενώνει με το ΑΚΕΛ. «Σε τι συμφωνούμε με το ΑΚΕΛ; Και σας απαντάω, σε τίποτα».

Ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε πως «ό,τι είναι ανθρωπίνως από το δικό μου χέρι, θα το πράξω, όπως και οι χιλιάδες των Συναγερμικών, έτσι ώστε το ΑΚΕΛ να μην είναι ποτέ ξανά στην εξουσία και δεν θα είναι».

Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Σάβια Ορφανίδου, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, κάλεσε ανοιχτά τον Αβέρωφ Νεοφύτου να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να είναι υποψήφιος μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες του κόμματος. Όπως ανέφερε, μια υποψηφιότητα εκτός κόμματος θα ήταν καταστροφική, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει ούτε να τη διανοηθεί.

Τόσο ο Ευθύμιος Δίπλαρος όσο και η Σάβια Ορφανίδου αντιπαρήλθαν του θέματος που προέκυψε με το επίμαχο δείπνο, στο οποίο έκανε αναφορά ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία. Οι δύο αξιωματούχοι του ΔΗΣΥ ουσιαστικά είπαν πως δεν απασχολεί τα συλλογικά όργανα του κόμματος κανένα δείπνο.

Λάβρος ο Γιώργος Παμπορίδης

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος εκδήλωσε και δημόσια το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ήταν ιδιαίτερα έντονος χθες στην παρέμβασή του στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΛΦΑ. «Μόνο θλίψη μπορώ να εκφράσω για τα όσα λαμβάνουν χώρα.

Αυτό που συμβαίνει είναι μια οπερέτα που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Είναι τραγική εικόνα και πρέπει πάση θυσία να ανασκευαστεί», είπε.

Υποστήριξε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να θεωρεί τις ψήφους που έλαβε στις εκλογές ως δεδομένες, σημειώνοντας ότι η στήριξη των πολιτών αποτελεί ουσιαστικά πίστωση χρόνου.

«Κάποιοι παρανοούν ότι αυτές οι ψήφοι που μας έδωσε ο κυπριακός λαός είναι κεφάλαια τα οποία κατέθεσαν σε έναν επενδυτικό λογαριασμό. Είναι δανεικές οι ψήφοι και ο κόσμος μάς έδωσε μια πίστωση χρόνου», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο τελικά θα είναι ή όχι υποψήφιος για τις εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ, είπε ότι θα λάβει την τελική του απόφαση εντός των επόμενων ημερών.

Το περιβόητο δείπνο

Ο απόηχος των αναφορών του Αβέρωφ Νεοφύτου στο Vidcast Philenews και σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του για δείπνο σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία συνεχίστηκε και χθες. Στα όσα υποστήριξε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε χθες, με γραπτή δήλωσή του, ο επιχειρηματίας και εκδότης της εφημερίδας «Πολίτης», Κρις Παναγιώτου, λέγοντας ότι στο συγκεκριμένο δείπνο, στο οποίο ήταν ο ίδιος και ο δημοσιογράφος Διονύσης Διονυσίου, στην παρουσία και της Αννίτας Δημητρίου, δεν έγινε καμία πολιτική συμφωνία και είναι αστείο να το επικαλείται ο κ. Νεοφύτου.

«Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ως εκδότης του “Πολίτη”, συναντώ πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε για το Κυπριακό, την οικονομία, την πολιτική και όσα απασχολούν τον τόπο. Αυτό κάναμε με τον διευθυντή της εφημερίδας, Δ. Διονυσίου, στη συνάντηση που είχαμε μαζί σου και την Αννίτα Δημητρίου», σημείωσε ο Κρις Παναγιώτου.

Αφού ανέφερε ότι το ίδιο πράττει με όλους τους πολιτικούς, πρόσθεσε ότι: «Η προσπάθεια, ως εκ τούτου, να παρουσιαστεί ένα δείπνο ως συμφωνία για τις προεδρικές του 2028 είναι τουλάχιστον αστεία. Δεν υπήρξε και δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ποιος, στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να δεσμεύσει ένα ολόκληρο κόμμα πάνω από ένα πιάτο φαγητό;».

Κληθείς, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου να σχολιάσει την απάντηση του Κρις Παναγιώτου, αρκέστηκε να πει πως χαίρεται που ο κ. Παναγιώτου επιβεβαιώνει το δείπνο, ενώ, σε άλλη ερώτηση, διευκρίνισε πως δεν τον συνάντησε ως εκδότη της εφημερίδας «Πολίτης», χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Αναστασιάδης Vs Αβέρωφ

Το όλο σκηνικό χθες περιελάβανε και μία αντιπαράθεση μεταξύ των δύο τέως του ΔΗΣΥ. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης επέκρινε δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη και αναφορά σε «κυβερνώσα» παράταξη, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι ξεκάθαρη η θέση του ΔΗΣΥ ως κόμμα αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος, σήκωσε το γάντι και απάντησε με αιχμηρό τρόπο και καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ να ακολουθήσει τις καταστατικές διαδικασίες του κόμματος.

Ο κ. Αναστασιάδης υπέδειξε μάλιστα ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν μπορεί σήμερα να επικρίνει την αντιπολιτευτική στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφού εξακολουθεί να συμμετέχει στα ανώτατα κομματικά όργανα.