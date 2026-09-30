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Στους 50 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από αεροπορική επιδρομή του στρατού της Μιανμάρ σε πολυσύχναστη αγορά στην πολιτεία Ραχίν, με δεκάδες ακόμη ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε χθες Τρίτη την αεροπορική επιδρομή η οποία διεξήχθη προχθές Δευτέρα από τον στρατό της Μιανμάρ κι έβαλε στο στόχαστρο κατάμεστη αγορά στο δυτικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, σε τομέα ελεγχόμενο από αντάρτες, ο απολογισμός της οποίας έχει πλέον φθάσει τους 50 νεκρούς.

«Σοβαρές ανησυχίες» για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

«Αυτή η τελευταία επίθεση εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών», ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στη Γενεύη, κρίνοντας πως η τραγωδία αυτή «υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι σε όλη τη χώρα» και ειδικά «στην πολιτεία Ραχίν».

Η επίθεση στην αγορά της Κιαουκτάου

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε προχθές Δευτέρα, περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Κύπρου), μεγάλη αγορά στην όχθη ποταμού στην πόλη Κιαουκτάου, στην πολιτεία Ραχίν (δυτικά).

Εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 50 νεκρούς και άλλους 58 τραυματίες, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός είναι πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς κάποια πτώματα απανθρακώθηκαν στην πυρκαγιά που προκάλεσε ο βομβαρδισμός.

Διασώστης επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν, τον πιο βαρύ των τελευταίων μηνών στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας που παραμένει βυθισμένο σε εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Η Ραχίν στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Η πολιτεία Ραχίν, που συνορεύει με το Μπανγκλαντές, είναι ουσιαστικά αποκομμένη από την υπόλοιπη Μιανμάρ κι είναι ανάμεσα στις περιοχές που δοκιμάζονται πιο σκληρά εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στη στρατιωτική χούντα από τη μια κι από την άλλη κινήματα υπέρ της δημοκρατίας κι οργανώσεις ανταρτών που έχουν σχηματίσει εθνικές μειονότητες. Οι αντικυβερνητικές παρατάξεις πλέον ελέγχουν εκτενή τμήματα της χώρας.

Πάνω από 200 καταστήματα στην αγορά

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Ύπατη Αρμοστεία, ο προχθεσινός βομβαρδισμός έγινε σε πολυάσχολη περίοδο και σε στιγμή που μεγάλος αριθμός αμάχων βρισκόταν ή εργαζόταν στην αγορά και στα περίχωρά της. Σε αυτή λειτουργούσαν πάνω από διακόσια καταστήματα που ανήκαν σε μέλη διαφόρων κοινοτήτων.

«Εδώ και χρόνια, η Μιανμάρ υφίσταται ακραία βία κι ο πληθυσμός της χώρας γενικευμένες παραβιάσεις κι επιθέσεις εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», θύμισε ο κ. Τουρκ, απαριθμώντας καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, εξαναγκαστικές εκτοπίσεις, καταναγκαστική εργασία και εξαναγκαστικές στρατολογήσεις, τόσο από τον τακτικό στρατό, όσο και από τον Στρατό του Αρακάν, την αυτονομιστική οργάνωση η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Ραχίν.

Η έκκληση για τις απελάσεις από τη Μαλαισία

Ακόμη, τόνισε πως η επίθεση έγινε ώρες προτού η Μαλαισία αρχίσει να απελαύνει 5.000 υπηκόους της πάλαι ποτέ Βιρμανίας πίσω στη χώρα τους, παροτρύνοντας τις αρχές στην Κουάλα Λουμπούρ να «σταματήσουν αμέσως» τη διαδικασία.

iefimerida.gr