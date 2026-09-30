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Σκούρα θα είναι τα πράγματα τα επόμενα χρόνια για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, δεν φτάνει που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για το κόστος ηλεκτρισμού, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και κίνδυνο διακοπών στην ηλεκτροδότηση λόγω ανεπάρκειας ρεύματος τα επόμενα χρόνια.

Και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επάρκειας, οι καταναλωτές θα πρέπει να υποστούν νέες, σημαντικές, επιβαρύνσεις.

Το πρόσθετο κόστος θεωρείται αναπόφευκτο, καθώς η ΡΑΕΚ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ισχύος, που προβλέπεται από το άρθρο 34 του νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Ουσιαστικά, το άρθρο 34 του νόμου λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας όταν τα περιθώρια ισχύος του συστήματος υποχωρούν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα κρίσιμα όρια ασφαλείας, και ελλοχεύει κίνδυνος διακοπών ρεύματος.

Ο μηχανισμός ισχύος αποτελεί το εναλλακτικό σενάριο για την κάλυψη της ενεργειακής «τρύπας», μέσω της έκτακτης εγκατάστασης νέων γεννητριών, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα ενέργειας από τη μη έγκαιρη έλευση φυσικού αερίου, της μη υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της υποχρέωσης του κράτους, έναντι της ΕΕ, για απόσυρση ρυπογόνων μονάδων από τον σταθμό της Δεκέλειας.

Επιπρόσθετα οικονομικά βάρη

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Πολύβιος Λεμονάρης, ανέφερε χθες πως η εφαρμογή του μηχανισμού συνεπάγεται κόστος, το οποίο επωμίζεται ο καταναλωτής.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την Ιρλανδία, η οποία εφάρμοσε τον μηχανισμό λόγω του ενεργειακού ελλείμματος και το κόστος ανήλθε σε €1,5 δισ.

Πάντως, εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η παραδοχή της ΡΑΕΚ ότι, ακόμη και αν υπάρξει έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2028, θα χρειαστούν 18 μήνες δοκιμαστικής περιόδου προτού τεθούν σε λειτουργική κατάσταση οι μονάδες με χρήση του νέου καυσίμου.

Συνεπώς, όλα συνηγορούν ότι δύσκολα θα αποφευχθεί το επιπρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές.

«Τρύπα» 720 μεγαβάτ

Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές από τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στο χείριστο σενάριο μελέτης που διενήργησε η ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με το δυσμενέστερο σενάριο, το 2030 εκτιμάται πως θα προκύψει «τρύπα» 720 μεγαβάτ στο ενεργειακό ισοζύγιο, εάν δεν υπάρξει έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο, δεν λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση και αποσυρθούν οι συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ, λόγω της πράσινης μετάβασης και των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων προς την Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, μετά την εξέταση του χείριστου σεναρίου, το Υπουργείο Ενέργειας ενημερώθηκε για τα ευρήματα και, μαζί με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, ενεργοποίησε το άρθρο 34 του νόμου για την περίπτωση μη έλευσης του φυσικού αερίου και μη λειτουργίας του καλωδίου.

Είπε πως, σε περίπτωση μη επίλυσης των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας μέχρι το 2031, η Δημοκρατία θα αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ισχύος.

Υπέδειξε, παράλληλα, πως το Υπουργείο Ενέργειας ενεργοποίησε ομάδες εργασίας με τη ΡΑΕΚ και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, οι οποίες λειτουργούν προληπτικά.

«Και η κατάσταση θα γίνει πολύ σοβαρή εάν δεν υλοποιηθεί η έλευση του φυσικού αερίου. Η έλευση του φυσικού αερίου τον Ιούνιο του 2028 θα επιτρέψει τη διενέργεια δοκιμαστικών στις μονάδες της ΑΗΚ, ώστε μέχρι το 2030 να βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση», πρόσθεσε ο κ. Λεμονάρης.

Από την πλευρά του, το μέλος της ΡΑΕΚ, Άκης Χατζηγεωργίου, προειδοποίησε πως, εάν ο μηχανισμός ισχύος καθυστερήσει να αποδώσει, θα προκληθούν και πάλι προβλήματα, καθώς οι διαδικασίες ενεργοποίησης του μηχανισμού απαιτούν τέσσερα χρόνια.

«Μέχρι να μπουν νέες μονάδες, θα πρέπει να αρκεστούμε στις υφιστάμενες, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες. Πριν από 30 χρόνια βάλαμε μηχανές καύσης φυσικού αερίου στο Βασιλικό και καίνε ντίζελ. Αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι μπορεί να το ζήσουμε ξανά, λόγω των πεπαλαιωμένων μηχανών», συμπλήρωσε.