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Την ερχόμενη Τρίτη θα τα πουν υπουργός Δικαιοσύνης και δήμαρχοι των επηρεαζόμενων περιοχών από την εξαγγελία για ανέγερση νέων φυλακών στην περιοχή του Αγίου Σωζόμενου.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις καθησυχαστικές προσπάθειες, σειρά έχει η συζήτηση, ενημέρωση και η κατάθεση επιχειρημάτων, με το μέλλον και της νέας επιλογής για το σωφρονιστικό ίδρυμα να βρίσκεται στον αέρα.

Χθες ο Υπουργός Κώστας Φυτιρής είχε επαφή με τον δήμαρχο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου Σταύρο Χατζηγιάννη και αποφάσισαν να συναντηθούν για συζήτηση του ζητήματος. Ο δήμος μαζί με αυτόν των Λατσιών-Γερίου αντιδρούν στην ανέγερση των νέων φυλακών στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου επειδή πρόκειται για βεβαρημένη περιοχή.

Προχθές το απόγευμα είχαν άτυπη κοινή συνεδρίαση για το ζήτημα και αποφασίστηκε να ακούσουν τον αρμόδιο υπουργό και στη συνέχεια να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο δήμαρχος Λατσιών-Γερίου Χρίστος Πιτταράς δήλωσε χθες ότι αυτό που προβληματίζει τους Δήμους και τους δημότες είναι το γεγονός ότι έγιναν κάποιες εξαγγελίες χωρίς να ενημερωθούν οι επηρεαζόμενες περιοχές και διερωτήθηκε γιατί με τις αρχές του Μαθιάτη όπου ήταν η αρχική πρόθεση για ανέγερση των Κεντρικών Φυλακών έγινε διαβούλευση και στην περίπτωση των δύο Δήμων των 60.000 κατοίκων δεν έγινε.

Ανέφερε επίσης ότι κάθε μέρα εγείρονται και νέες ανησυχίες για τον χώρο, όπου υπάρχει και περιοχή Νατούρα αλλά και αρχαιολογικός χώρος. “Θεωρούμε ότι έχει αντισυμβατότητα ο χώρος με την κατασκευή που θέλουν να κάνουν”, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι όλα αυτά αναμένεται να ξεκαθαριστούν στη συνάντηση με τον Υπουργό.

Από πλευράς του ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι οι Δήμοι θεωρούν το συγκεκριμένο τεμάχιο ακατάλληλο, καθώς στην περιοχή συνυπάρχουν δεξαμενές λυμάτων, χοιροστάσια, κτηνοτροφικές μονάδες και περιοχή Natura, ενώ βρίσκονται και άλλες χρήσεις που, κατά την άποψη των τοπικών αρχών, δεν συνάδουν με τη λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι στη συνάντηση οι τοπικές αρχές θέλουν να ακούσουν περισσότερες λεπτομέρειες από το αρμόδιο υπουργείο και στη συνέχεια να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έκταση του τεμαχίου, σημειώνοντας ότι ο υπουργός έκανε λόγο για περίπου μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και διερωτήθηκε πού αλλού θα μπορούσε να εξευρεθεί αντίστοιχη έκταση.

Ένας άλλο ζήτημα που εγείρει ο δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας – Ιδραλίου αφορά και στους σχεδιασμούς για την κτηνοτροφία. Αν γίνουν οι φυλακές στην περιοχή οι σχεδιασμοί ανατρέπονται είπε και πρόσθεσε ότι οι Δήμοι αναμένουν τη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δεδομένα και τη διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τεμαχίου.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε χθες ο Κώστας Φυτιρής τονίζοντας ότι οι Δήμοι δεν είχαν ενημερωθεί γιατί ακόμα δεν υπάρχει τίποτε στα χαρτιά. Μόλις είναι έτοιμο το μάστερ πλαν, είπε, θα παρουσιαστεί στους Δήμους ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι σχεδιασμοί θα λάβουν υπόψη την περιοχή natura, τα αρχαιολογικά μνημεία, ενώ παρατήρησε ότι η αλλαγή σχεδιασμών έγινε γιατί η Τράπεζα Αναπτύξεως που θα χρηματοδοτήσει το έργο υπέδειξε ότι η επιλογή Μαθιάτη δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσα, αφού δεν υπήρχαν υποδομές όπως ηλεκτρισμός, νερό και οδικό δίκτυο, κάτι που θα εκτόξευε το κόστος.