Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι δύο Δήμοι κατεβαίνουν με κοινή γραμμή για τις νέες Κεντρικές Φυλακές στον Άγιο Σωζόμενο, αμφισβητώντας την καταλληλότητα του τεμαχίου και καταγγέλλοντας ότι έμειναν εκτός διαβούλευσης.

Η ακαταλληλότητα του τεμαχίου γης στον Άγιο Σωζόμενο επί του οποίο αποφασίστηκε η ανέγερση των νέων Κεντρικών Φυλακών και η απουσία πρότερης ενημέρωσης των τοπικών αρχών εκτιμάται ότι θα είναι στο επίκεντρο της προκαταρκτικής ανάλυσης των δεδομένων στα δημοτικά συμβούλια Λατσιών – Γερίου και Λευκωσίας-Ιδαλίου που συνέρχονται σε άτυπη κοινή συνεδρία το απόγευμα της Δευτέρας δήλωσαν στο ΚΥΠΕ οι Δήμαρχοι Χρίστος Πιτταράς και Σταύρος Χατζηγιάννης.

Ο Δήμαρχος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου Σταύρος Χατζηγιάννης εξήγησε ότι «επειδή για δύο εβδομάδες οι δύο Δήμαρχοι εκφράζουμε προσωπικές απόψεις, για την απόφαση ανέγερσης των φυλακών, μετά από δική μου εισήγηση, συγκαλέσαμε την άτυπη συνεδρία ώστε να διατυπώσουν τις θέσεις τους και οι δημοτικοί σύμβουλοι των δύο δήμων και να εκφράζουμε πλέον επίσημα τις θέσεις των δημοτικών μας συμβουλίων».

Πρόσθεσε ότι κατά την εκτίμηση του η ακαταλληλότητα του τεμαχίου επί του οποίου θα ανεγερθούν οι φυλακές και η χωρίς πρότερη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές ληφθείσα απόφαση θα είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι οι τοπικές αρχές δεν αντιτάσσονται στην ανάπτυξη υποδομών από το κράτος και πως η θέση αυτή ξεκαθαρίστηκε στην επιστολή που εστάλη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό θα θέλαμε να ενημερωθούμε εκ των προτέρων και να εισέλθουμε σε μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και εκτίμησης παραμέτρων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης», συνέχισε προσθέτοντας ότι «θεωρούμε το τεμάχιο ακατάλληλο για διαβίωση ανθρώπων».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι η έλλειψη διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητούμε για ένα έργο 300 εκ. ευρώ σε ένα δήμο και ο δήμος να απουσιάζει από τον όλο σχεδιασμό».

Είπε επίσης ότι «δεν γνωρίζουμε σε ποιο τμήμα του υπό αναφορά τεμαχίου γίνεται ο σχεδιασμός», αναφέροντας ότι στη μία πλευρά του τεμαχίου υπάρχουν χοιροστάσια και κτηνοτροφικές μονάδες, στην άλλη πλευρά υπάρχει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και γειτνιάζει με τον Άγιο Σωζόμενο, μια κοινότητα την οποία το κράτος θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να αναστηλώσει».

Περαιτέρω είπε ότι «αν γνωρίζαμε θα είχαμε εκφράσει τεχνοκρατικά απόψεις, ώστε να γίνει ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός» και επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός αποφάσισε να ετοιμάσει ένα Masterplan με κόστος 100.000 -200.000 ευρώ και στη συνέχεια να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, διερωτήθηκε εάν ο σχεδιασμός αποδειχθεί ακατάλληλος λόγω δυσοσμίας τι θα γίνει.

Ο Δήμαρχος Λατσιών – Γερίου Χρίστος Πιτταράς είπε ότι θα πραγματοποιηθεί μια άτυπη κοινή συνεδρία των δύο δημοτικών συμβουλίων με σκοπό να εξαχθεί μια κοινή θέση, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Πρόσθεσε ότι αφού ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώσει τους Δημάρχους στη συνάντηση, αυτές θα συζητηθούν με τα δημοτικά συμβούλια για περαιτέρω αποφάσεις και χειρισμούς και πολιτική διαχείριση.

Ερωτηθείς εάν έχει ορισθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο κ. Πιτταράς εξήγησε ότι δεν έχει οριστεί συνάντηση, αλλά ανέφερε «θεωρώ ότι μετά την κοινή συνεδρία θα απευθυνθούμε στον Υπουργό στον οποίο θα διαβιβάσουμε τις κοινές θέσεις των δημοτικών συμβουλίων».

Ακολούθως ανέφερε ότι «δεν είμαστε εναντίον οποιουδήποτε κυβερνητικού έργου, αλλά αυτό που θέλουμε και δεν συνέβη για το υπό συζήτηση έργο, είναι για έργα εντός των δημοτικών μας ορίων, να προηγείται διαβούλευση πριν την ανακοίνωση αποφάσεων».

Απαντώντας σε ερώτηση εξήγησε ότι η κοινή συνεδρία των δύο δημοτικών συμβουλίων είναι άτυπη καθώς δεν διενεργείται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεδρίας εκάστου δημοτικού συμβουλίου.

Συμπλήρωσε ότι η πρώτη κοινή συνεδρία σκοπεί σε προκαταρκτική ανάλυση όλων των δεδομένων και να ενημερωθούν τα δημοτικά συμβούλια από τους δύο Δημάρχους ώστε αυτοί να έχουν το «πράσινο φως» για περαιτέρω ενέργειες.

ΚΥΠΕ