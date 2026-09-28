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Με τις καταθέσεις του μελισσοκόμου Μενέλαου Φιλίππου, του ελαιοχρωματιστή Χαράλαμπου Κέκκου και του λήπτη βοηθήματος αναπηρίας Κώστα Πέτσα, συνεχίστηκε τη Δευτέρα η εκδίκαση της οικονομικής πτυχής της υπόθεσης Αββακούμ. Ο Πέτσας υποστήριξε ότι είχε δωρίσει €6.000 στη Μονή χωρίς να λάβει απόδειξη, ενώ οι Φιλίππου και Κέκκος ανέφεραν ότι η Μονή τους οφείλει ποσά κοντά στις €2.500 και €15.000, αντίστοιχα.

Ο μελισσοκόμος Μενέλαος Φιλίππου ανέφερε ότι αποφάσισε να στηρίξει το μοναστήρι αφιλοκερδώς, προσφέροντας δωρεάν μέλι προς πώληση από τη Μονή.

Όπως είπε, το 2021 παραχώρησε 300 συσκευασίες μελιού χωρίς ετικέτα, προκειμένου να πωλούνται από τη Μονή, ενώ στη συνέχεια έδωσε άλλες 200 συσκευασίες. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, κάθε συσκευασία μελιού πωλείτο προς €10 από τη Μονή.

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε να εκδίδει τιμολόγια το 2023 για το μέλι που παρέδιδε στη Μονή. Όπως είπε, στα συγκεκριμένα τιμολόγια πρόσθετε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που παραδιδόταν, ώστε να καλυφθούν οι παραγγελίες που δεν είχαν τιμολογηθεί κατά τα έτη 2021 και 2022.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η Μονή του οφείλει ποσό κοντά στις €2.500. Το συγκεκριμένο ποσό, όπως είπε, το διεκδίκησε από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, ο οποίος του ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Κατά την αντεξέταση του μάρτυρα, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Νεκτάριου, Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι αυτά τα τιμολόγια «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», καθώς αναγράφονται σε αυτά διαφορετική ημερομηνία και διαφορετικά ποσά.

«Αυτά τα τιμολόγια δεν λένε τίποτα. Αυτά τα τιμολόγια είναι προϊόν δικής σου πρωτοβουλίας. Δεν έχουν σχέση με τον πραγματικό χρόνο παράδοσης, ούτε και με την τιμή τους», σημείωσε ο κ. Ευσταθίου.

Ακολούθως, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Πορφύριου, Ευστάθιος Ευσταθίου, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο Πορφύριος ουδέποτε του είχε ζητήσει να κρατήσει κρυφή τη συνδιαλλαγή για το μέλι, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει ο μελισσοκόμος. Ο μάρτυρας διαφώνησε με τον κ. Ευσταθίου και επέμεινε στη δική του εκδοχή.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο ελαιοχρωματιστής Χαράλαμπος Κέκκος, ο οποίος ανέφερε ότι πραγματοποίησε εργασίες αξίας αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αρχικά στο σπίτι της μητέρας του Νεκτάριου και στη συνέχεια στη Μονή, τις οποίες ολοκλήρωσε το 2024.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η Μονή τού οφείλει ποσό κοντά στις €15.000. Όπως είπε, απευθύνθηκε στη Μητρόπολη Ταμασσού για την καταβολή του, όμως από εκεί τον παρέπεμψαν στον Νεκτάριο.

Είπε επίσης ότι κίνησε αγωγή κατά της Μητρόπολης Ταμασσού, προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού που είχε καταβάλει για τον ΦΠΑ.

Στη δικάσιμο της Δευτέρας κατέθεσε και ο Κώστας Πέτσας, λήπτης αναπηρικού βοηθήματος, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε δωρίσει €6.000 στη Μονή.

«Αρχές του 2022 ο πάτερ Νεκτάριος μου ζήτησε να βοηθήσω οικονομικά τη Μονή. Μου είπε για ένα ποσό 5-6 χιλιάδες ευρώ και ότι θα μου έδιναν ως δώρο μια αγιογραφία. Μάζεψα κάποια χρήματα από συγγενείς και φίλους και πήρα 4 χιλιάδες ευρώ αναδρομικά από την κυβέρνηση», ανέφερε.

«Όταν μάζεψα το ποσό των 6 χιλιάδων ευρώ κανονίσαμε συνάντηση. Παρέδωσα το ποσό σε μετρητά χωρίς να μου δώσουν οποιαδήποτε απόδειξη. Τα έβαλα σε ένα φάκελο και τα έδωσα σε κάποιον Αντρέα που ήταν μαζί με τον πάτερ Τιμόθεο», σημείωσε ο μάρτυρας.

Όπως υποστήριξε, του είπαν ότι εάν γινόταν η δωρεά, το όνομά του θα γραφόταν ως ευεργέτη και θα του έδιναν ως δώρο μια μεγάλη εικόνα.

«Σου υποβάλλω ότι τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ, λες ψέματα», είπε στον μάρτυρα ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Νεκτάριου, Κωστής Ευσταθίου.

«Λέω αλήθεια», απάντησε ο μάρτυρας.

«Σου υποβάλλω ότι ουδέποτε έδωσες ποσό 6 χιλιάδων ευρώ ή στον Αντρέα ή στον Τιμόθεο», είπε ο Κωστής Ευσταθίου με τον μάρτυρα να διαφωνεί και να επιμένει στην εκδοχή του.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Πορφύριου, Ευστάθιος Ευσταθίου, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι δεν είχε καμία σχέση ή επαφή με τον πάτερ Πορφύριο, κάτι με το οποίο ο μάρτυρας συμφώνησε.

Οι επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν για τις 5 και 7 Οκτωβρίου, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι καθαιρεθέντες μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

ΚΥΠΕ