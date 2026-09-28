Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο 180% της κανονικής για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης στις ελεύθερες περιοχές από την 1η μέχρι και τις 8.00 το πρωί της 28ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα είναι 4,5 χιλιοστά, ενώ η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την αρχή του μήνα ανήλθε στα 8,1 χιλιοστά, αντιστοιχώντας στο 180% της κανονικής.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωση σημειώθηκε στον Σταυρό της Ψώκας και στον Σαϊττά με 3,8 και 3,1 χιλιοστά αντίστοιχα, ενώ η συνολική μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε σε 0,7 χιλιοστά.

Όσον αφορά την συνολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι και τις 8.00 το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου, η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με 31,8 χιλιοστά (1871% της κανονικής), στον Κόρνο με 31,7 χιλιοστά (556% της κανονικής), στο Φρέναρος με 26 χιλιοστά (2167% της κανονικής), στην Πάνω Παναγιά με 19,4 χιλιοστά (373% της κανονικής) και στον Σαϊττά με 13,7 χιλιοστά (133% της κανονικής).

ΚΥΠΕ