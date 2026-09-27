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Με κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες για το βράδυ της Κυριακής προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η προειδοποίηση ισχύει από τις 9μμ το βράδυ της Κυριακής μέχρι τις 6πμ το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ αργότερα πιθανό να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ σε περίπτωση καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι.