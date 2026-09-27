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Τρελαίνεται και η δικιά σας γάτα για τον τόνο;

Μήπως κάθε φορά που ακούει τον ήχο της κονσέρβας να ανοίγει, διακτινίζεται δίπλα σας, ακόμα κι αν βρίσκεται στην άλλη άκρη του σπιτιού, διεκδικώντας έστω και μία μπουκιά; Εσείς, ενδίδετε στην γατίσια της επιμονή και της προσφέρετε ένα μικρό κομματάκι; Μήπως, όμως, τελικά της κάνετε περισσότερο κακό παρά καλό;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Οι γάτες λατρεύουν το φαγητό και κυρίως τις αλμυρές γεύσεις. Επομένως, ο τόνος αποτελεί ένα από τα αγαπημένα φαγητά των περισσότερων μικρών κυριών. Βέβαια, υπάρχουν και γάτες που δεν τους αρέσει ο τόνος. Οπότε δεν πρόκειται για μια επιθυμία που βασίζεται στην εξέλιξη, αλλά σε προσωπικές προτιμήσεις.

Αν, όμως, αρέσει στη γάτα σας ο τόνος, επιτρέπεται να της δώσετε;

Σας έχουμε καλά νέα. Ο τόνος περιέχει πολλές βιταμίνες όπως B12, C, φώσφορο, σελήνιο, κάλιο και Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Οπότε, αποτελεί μια πολύ καλή, περιστασιακή, λιχουδιά για τη γάτα σας. Είναι μια τροφή που ενισχύει το ανοσοποιητικό της σύστημα, μειώνει την αρτηριακή της πίεση και απομακρύνει της τοξίνες από το σώμα της. Έχει αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε αμινοξέα και πρωτεΐνες που βοηθούν στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του μικρού σας αίλουρου.

Μπορεί ο τόνος να βλάψει τη γάτα σας;

Μπορεί τα οφέλη από την κατανάλωση του τόνου να είναι αρκετά, εντούτοις θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προτού αποφασίσετε να τον εντάξετε στη διατροφή της γάτας σας. Ο τόνος θα πρέπει να αποτελεί ένα περιστασιακό σνακ και όχι η βασική τροφή του κατοικιδίου σας, καθώς μπορεί να κινδυνέψει από υποσιτισμό. Παρά τις πολλές του βιταμίνες, ο τόνος δεν περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την υγεία της γάτας σας.

Μάλιστα, αν η γάτα σας είναι μεγάλη σε ηλικία, εκτός από υποσιτισμό, μπορεί να κινδυνέψει και από επιληπτικές κρίσεις.

Επιπλέον, ο τόνος περιέχει υδράργυρο, ο οποίος σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και ένα ντόμινο ανεπιθύμητων και δυσάρεστων καταστάσεων. Νευρολογικές βλάβες, απώλεια συντονισμού και ισορροπίας, εξανθήματα, προβλήματα όρασης και δυσκολία στο περπάτημα, είναι μόνο μερικές από τις πιθανές συνέπειες της δηλητηρίασης από τόνο.

Η μεγάλη κατανάλωση τόνου μπορεί, επίσης, να προκαλέσει, ανεπάρκεια βιταμίνης Ε, η οποία ορισμένες φορές οδηγεί σε νευρολογικά προβλήματα, διαταραχές στην όραση, αιμολυτική αναιμία και έντονη αδυναμία. Αν και είναι αρκετά σπάνιο να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει πάντα να υπάρχει και αυτή η πιθανότητα στο μυαλό σας.

Τέλος, η υπερβολική κατανάλωση τόνου μπορεί να προκαλέσει θειαμιναιμία, μια κατάσταση κατά την οποία αυξάνεται η παραγωγή θειαμινάσης, ενός ενζύμου που διασπά τη βιταμίνη Β1. Άρα εμποδίζεται ο σωστός μεταβολισμός των βιταμινών του συμπλέγματος Β, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του οργανισμού και τη δυσκολία αντιμετώπισης διάφορων ασθενειών.

Τι είναι σημαντικό να θυμάστε

Όσο περίεργο και να μας ακούγεται – καθώς έχουμε συνδέσει τις γάτες με τα ψάρια – ορισμένες γάτες μπορεί να έχουν αλλεργία στον τόνο ή γενικά σε κάποιο ψάρι. Επομένως, κάντε μια δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι η γάτα σας δεν έχει αλλεργία στον τόνο, και δώστε της ένα πολύ μικρό κομμάτι. Περιμένετε κάποιες ώρες για να σιγουρευτείτε ότι το κατοικίδιό σας δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα. Μπορείτε σταδιακά, σε διάστημα ενός περίπου μήνα, να αυξήσετε την ποσότητα του τόνου που θα δώσετε στη γάτα σας. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο που παρακολουθεί το κατοικίδιό σας για τη ασφαλή ποσότητα, η οποία θα βασίζεται στα κιλά του, την ηλικία του αλλά και την κατάσταση της υγείας του.

Τελευταίες σκέψεις

Η κατανάλωση τόνου δεν είναι επικίνδυνη. Απλά χρειάζεται ένα μέτρο. Μικρές ποσότητες ανά κάποιες ημέρες – που καλό είναι να ορίσει ο κτηνίατρος που παρακολουθεί τη γάτα σας – είναι ιδανικές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο τόνος να αντικαταστήσει την τροφή του κατοικιδίου σας, καθώς μόνο η γατοτροφή περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή υγεία του. Μην δίνετε ποτέ ωμό τόνο στη γάτα σας. Προτιμήστε ψητό ή βραστό τόνο χωρίς καρυκεύματα, πάντα ως επιβράβευση στη μικρή σας κυρία, και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ενθουσιαστεί.

topetmou.gr