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Μια ασυνήθιστη σειρά animation στο Netflix έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή όχι μόνο μικρών και μεγάλων, αλλά και… κατοικίδιων, με το «Sealook» να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές σε σκύλους και γάτες σε όλο τον κόσμο.

Το καλύτερο; Είναι μία τόσο διασκεδαστική σειρά κινουμένων σχεδίων που θα την λατρέψουν ακόμα και τα παιδιά σας.

Ετοιμαστείτε να περάσετε λοιπόν όμορφες στιγμές μπροστά από την τηλεόραση παρέα με όλη την οικογένεια – και τις φώκιες που πρωταγωνιστούν.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν όμως το Sealook τόσο μοναδικό;

Είναι φτιαγμένο σαν μικρό ντοκιμαντέρ για τις φώκιες και τη ζωή τους, χωρίς όμως στενάχωρες εικόνες – μόνο γλυκές φάτσες. Οι φώκιες δεν έχουν ονόματα αλλά η καθεμία έχει έναν αριθμό, από το 001 μέχρι το 100, και κάθε επεισόδιο δείχνει την καθημερινότητα αλλά και τις περιπέτειές τους.

Το Sealook έκανε πρεμιέρα στη Νότια Κορέα το 2022 και άρχισε να τραβάει την προσοχή του κοινού παγκοσμίως το 2026, όταν κηδεμόνες κατοικίδιων παρατήρησαν πως τα χρώματα της σειράς είναι ακριβώς αυτά που μπορούν να ξεχωρίσουν οι σκύλοι και οι γάτες. Από εκείνη τη στιγμή, το internet έχει κατακλυστεί με videos από κατοικίδια κολλημένα με τη συγκεκριμένη σειρά.

Στη σειρά δεν υπάρχουν διάλογοι σε καμία γλώσσα. Χρησιμοποιούνται μόνο ήχοι φώκιας – άλλος ένας λόγος που πιθανότατα την έχουν λατρέψει τα κατοικίδια.

Κάθε επεισόδιο έχει μικρή διάρκεια, περίπου 3 λεπτά, ιδανική για να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους οι μικροί τετράποδοι – και μη – τηλεθεατές.

Η υπόθεση κάθε επεισοδίου είναι πολύ απλή. Για παράδειγμα, σε ένα επεισόδιο φαίνονται τρεις φώκιες ξαπλωμένες πάνω στον πάγο να τραγουδούν α καπέλα μία υπέροχη συμφωνία, ενώ σε ένα άλλο μία φώκια κολλάει χασμουρητό από μία άλλη. Οι ιστορίες είναι τόσο απλές, αξιολάτρευτες και θα τις αγαπήσετε σίγουρα κι εσείς όσο τα κατοικίδιά σας.

topetmou.gr