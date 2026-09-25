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Η Μάντσεστερ Σίτι στριμωγμένη στα σχοινιά σε μια ιστορική εξέλιξη!
Η Μάντσεστερ Σίτι στριμωγμένη στα σχοινιά σε μια ιστορική εξέλιξη! Ανεξάρτητη επιτροπή την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει έπειτα από τις οικονομικές παραβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογος! Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα οι κυρώσεις, η υπόθεση έχει θα έχει κι άλλες μεγάλες εξελίξεις!
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