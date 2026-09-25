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Η Μάντσεστερ Σίτι στριμωγμένη στα σχοινιά σε μια ιστορική εξέλιξη!

Η Μάντσεστερ Σίτι στριμωγμένη στα σχοινιά σε μια ιστορική εξέλιξη! Ανεξάρτητη επιτροπή την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει έπειτα από τις οικονομικές παραβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογος! Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα οι κυρώσεις, η υπόθεση έχει θα έχει κι άλλες μεγάλες εξελίξεις!

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🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026





