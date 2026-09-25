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Τέλος στο διαδικτυακό «μπούλινγκ» και την κάθε σοβαρή μορφή παρενόχλησης, εκβιασμού και δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων από ανώνυμους λογαριασμούς, επιχειρεί να βάλει η πρόταση νόμου της προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών, Φωτεινής Τσιρίδου. Ο στόχος είναι να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο προστασίας από επιθέσεις που δέχονται πολίτες από χρήστες ανώνυμων ή ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόταση νόμου τροποποιεί τη νομοθεσία περί προστασίας από παρενόχληση και παρενοχλητική παρακολούθηση και προβλέπει νέες ποινικές διατάξεις για την αντιμετώπιση σοβαρών μορφών διαδικτυακής παρενόχλησης, περιλαμβανομένων των συντονισμένων εκστρατειών στοχοποίησης μέσω πολλαπλών ή ψευδών λογαριασμών, καθώς και της κακόβουλης δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων.

Η πρόεδρος της επιτροπής Νομικών της Βουλής δήλωσε στο philenews ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει ήδη τη διαδικτυακή παρενόχληση, όμως με την πρόταση αυτή επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ειδικότερα τις συντονισμένες επιθέσεις και τη δημοσιοποίηση στοιχείων που μπορεί να θέσει έναν άνθρωπο ή την οικογένειά του σε σοβαρό κίνδυνο. Σημείωσε ότι στο κείμενο κατοχυρώνεται ρητά η ελευθερία του Τύπου, του λόγου, η πολιτική κριτική και η σάτιρα.

Επισήμανε παράλληλα ότι «η πολιτεία οφείλει να προστατέψει τους πολίτες και τα παιδιά της, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, την τεχνολογία και τους νέους τρόπους επικοινωνίας και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Ποινικοποίηση της οργανωμένης στοχοποίησης

Η σημαντικότερη αλλαγή που προωθείται είναι η εισαγωγή ειδικού αδικήματος για την «οργανωμένη διαδικτυακή στοχοποίηση». Για να στοιχειοθετείται το αδίκημα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδεικνύεται προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη μορφή συντονισμένης δράσης, γνώση του οργανωμένου χαρακτήρα της συμπεριφοράς και ουσιώδης συμβολή του κατηγορουμένου. Η πρόταση διευκρινίζει ότι η ταυτόχρονη ή διαδοχική έκφραση απόψεων από περισσότερα πρόσωπα δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί οργανωμένη στοχοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει κοινός σκοπός παρενόχλησης ή εκφοβισμού συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.

Αδίκημα για δημοσιοποίηση διεύθυνσης και στοιχείων εντοπισμού

Ξεχωριστό αδίκημα προβλέπεται για την κακόβουλη δημοσιοποίηση στοιχείων εντοπισμού ή ταυτοποίησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωπικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται χωρίς δικαίωμα με σκοπό να προκαλέσουν φόβο ή παρενόχληση ή να εκθέσουν ένα πρόσωπο σε πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση κατοικίας, η τρέχουσα ή συνήθης τοποθεσία, προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου, στοιχεία για τον τόπο εργασίας και πληροφορίες για ανήλικα μέλη της οικογένειας.

Όπως διευκρινίζεται, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αντικαθιστά τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά αποσκοπεί στην ποινική αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες τέτοια στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μέσο εκφοβισμού ή παρενόχλησης.

Πιο βαριές ποινές για ψεύτικους λογαριασμούς και αυτοματοποιημένα μέσα

Περαιτέρω, η πρόταση προβλέπει διαβαθμισμένες ποινές, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της συμπεριφοράς.

Ως επιβαρυντικές περιστάσεις θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη η χρήση ψευδών ή πολλαπλών λογαριασμών, η αξιοποίηση αυτοματοποιημένων μέσων για τη μαζική διάδοση περιεχομένου, η συνέχιση της συμπεριφοράς παρά την ύπαρξη δικαστικού διατάγματος ή επίσημης προειδοποίησης, καθώς και η δημοσιοποίηση στοιχείων του θύματος ή μελών της οικογένειάς του.

Παράλληλα, ενισχύονται οι εξουσίες των δικαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να απαγορεύουν τη συνέχιση της παράνομης διαδικτυακής συμπεριφοράς και να διατάσσουν πρόσωπο να παύσει να καθιστά προσβάσιμο περιεχόμενο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του και συνδέεται εκ πρώτης όψεως με την καταγγελλόμενη παρενόχληση.