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Θλιβερά για ακόμη μια φορά είναι τα αποτελέσματα των 15χρονων της Κύπρου στη διεθνή έρευνα PISA 2025 του ΟΟΣΑ. Οι μαθητές μας είναι τελευταίοι στην ΕΕ σε Φυσικές Επιστήμες και Κατανόηση Κειμένου και προτελευταίοι στα Μαθηματικά.

Όπως διαφάνηκε, το 43% δεν κατέχει ούτε τις βασικές δεξιότητες στα εν λόγω τρία γνωστικά αντικείμενα, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό είναι 21% στην ΕΕ. Ωστόσο, οι έφηβοί μας καταγράφουν πρωτιά στις βιαστικότερες απαντήσεις, καθώς το 25% αφιερώνει κάτω από 10 δευτερόλεπτα σε κάθε μια από αυτές.

«Σταθερά χαμηλά», υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε διάσκεψη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα διεφάνη ότι:

Η Κύπρος είναι πρώτη στις βιαστικές απαντήσεις μαθητών, καθώς το 24,9% δεν αφιέρωσε πέραν των 10 δευτερολέπτων και 5% δεν απάντησε καθόλου. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στην ΕΕ σε 10% και 2,7%, αντίστοιχα.

Το 43% δεν κατέχει ούτε τα βασικά και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό είναι 21% στην ΕΕ.

Το 52% δεν έχει ούτε τις βασικές δεξιότητες στις Φυσικές Επιστήμες (26% στην ΕΕ)

Το 56% δεν έχει ούτε τις βασικές δεξιότητες στα Μαθηματικά (34% στην ΕΕ)

Το 62% δεν έχει ούτε τις βασικές δεξιότητες στην Κατανόηση Κειμένου (31% στην ΕΕ)

Αυξήθηκαν οι επιδόσεις των παιδιών με χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, με το 25% των μαθητών αυτών να περιλαμβάνεται στο ανώτερο της χώρας μας, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των χωρών της ΕΕ.

Οι θέσεις της Κύπρου

Στις Φυσικές Επιστήμες, η Κύπρος με 411 μονάδες βρίσκεται κάτω ακόμη και από τη Βουλγαρία (421), τη Ρουμανία (425) και την Ελλάδα (434), καταγράφοντας τη χαμηλότερη μέση επίδοση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Στην Κατανόηση Κειμένου, η Κύπρος τοποθετείται, επίσης, στην τελευταία θέση της ΕΕ, με 379 μονάδες. Προηγείται η Βουλγαρία με 387 μονάδες, η Ρουμανία με 413 και η Ελλάδα με 423.

Η εν λόγω κατηγορία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πτώση και στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Τα επίπεδα γραμματισμού είναι ακόμη χειρότερα για την Κύπρο, καθώς το 62% των μαθητών της είναι κάτω από το επίπεδο 2.

Στα Μαθηματικά, η εικόνα είναι ελαφρώς διαφορετική. Η Κύπρος συγκεντρώνει 412 μονάδες και βρίσκεται μια θέση πριν από το τέλος. Στον πάτο της κατάταξης είναι η Βουλγαρία με 405 μονάδες. Προηγούνται της Κύπρου, η Ρουμανία με 419 και η Ελλάδα με 424 μονάδες.

Από το 2022 στο 2025

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Κύπρου μεταξύ PISA 2022 και PISA 2025 δείχνει ουσιαστικά στασιμότητα στις Φυσικές Επιστήμες και περαιτέρω υποχώρηση σε Μαθηματικά και Κατανόηση Κειμένου.

Συγκεκριμένα, στα Μαθηματικά μειώθηκε 6 μονάδες, από 418 βαθμούς το 2022 σε 412 το 2025. Στην Κατανόηση Κειμένου μειώθηκε 2 μονάδες, από 381 βαθμούς το 2022 σε 379 το 2025. Στις Φυσικές Επιστήμες παρέμεινε στους 411 βαθμούς.

Υπουργός Παιδείας: Είναι μεγάλη η απόσταση να διανύσουμε

«Σταθερά χαμηλά», υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για τα αποτελέσματα της Κύπρου. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι κάνουμε;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση και οι αλλαγές θα λάβουν υπόψη την έρευνα ως ένα εργαλείο.

«Έχει παρά πολλά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε», είπε.

Αλλάζουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, είπε η Υπουργός:

Μειώνουμε και επικαιροποιούμε τη διδακτέα ύλη

Συγχρονίζουμε τη διδακτέα με την εξεταστέα ύλη

Επεκτείνουμε τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

Αλλάζουμε τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή

Επαναφέραμε την Αγωγή του Πολίτη σε όλες τις βαθμίδες

Επαναφέραμε την Εβδομάδα Εργασίας στο Λύκειο

Το σχολείο αλλάζει, είπε ακόμη η Υπουργός, και αναφέρθηκε σε λιγότερη αποστήθιση, με περισσότερη κατανόηση και εφαρμογή. Ενσωματώνει δεξιότητες ζωής, με χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, με Εβδομάδα Εργασίας, κ.ά. Με επικαιροποίηση αναλυτικών προγραμμάτων, με Αγωγή του Πολίτη, με ψηφιακές δεξιότητες κ.ά. Με μεγαλύτερη στήριξη, με την εξελικτική μετάβαση στο συμπεριληπτικό σχολείο.

Η Υπουργό, είπε επίσης, πως έχουμε άλλες έρευνες με καλύτερα αποτελέσματα για την κατανόηση κείμενου και για μικρότερες ηλικίες.

Η έρευνα στην Κύπρο

Η έρευνα PISA διοργανώνεται κάθε τριετία από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στοχεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών.

Η Κύπρος συμμετείχε για πέμπτη φορά. Την υλοποίηση ανέλαβε — εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας — το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Η συλλογή δεδομένων έγινε την Άνοιξη του 2025, με τη συμμετοχή 7.802 15χρονων από 103 σχολεία, 75 δημόσια και 28 ιδιωτικά.