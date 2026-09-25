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Με το μήνυμα «Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών», πραγματοποιείται στη Λεμεσό, από την Παρασκευή 25 έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, δράση για την ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς, με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα να προβάλλει το διαχρονικό του μήνυμα «Όραμα Ζωής».



Η πρωτοβουλία απευθύνει ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες να ενημερωθούν για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και τη δυνατότητα να γίνουν δότες. Η παρουσία σε τέσσερα κεντρικά σημεία της Λεμεσού δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να προσεγγίσουν τη δράση και να κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, τα σημεία και οι ώρες λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:



Μαρίνα Λεμεσού — Limassol Marina



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: 14:00–20:00.

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 12:00–20:00.

MY MALL Limassol



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου: 15:00–20:00.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: 10:00–20:00.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 11:00–19:30.

Πλατεία Παλιού Λιμανιού



Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 15:00–20:00.

Οδός Ανεξαρτησίας, στο Διοικητήριο



Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου: 15:00–20:00.



Η δράση υπενθυμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσωπικής συμμετοχής. Οι πολίτες καλούνται να επισκεφθούν ένα από τα σημεία, να ενημερωθούν και να στηρίξουν το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών.