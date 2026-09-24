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Ο Σπύρος Ματσούκας θα είναι ο Βασιλιάς του Λεμεσιανού Καρναβαλιού για το 2027, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού κατά την αποψινή του συνεδρίαση. Με πολυετή και ενεργή παρουσία στον θεσμό, ο νέος Βασιλιάς του Καρναβαλιού δηλώνει ότι για τον ίδιο η μεγάλη γιορτή της Λεμεσού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

«Άνθρωπος με βαθιά αγάπη για το Λεμεσιανό Καρναβάλι και ενεργή παρουσία στον θεσμό εδώ και χρόνια, ο Σπύρος Ματσούκας αποτελεί μέλος της μεγάλης καρναβαλίστικης οικογένειας της πόλης, συμμετέχοντας με συνέπεια και ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λεμεσού.

Με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Ματσούκας δήλωσε:

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα με το Καρναβάλι της Λεμεσού στην καρδιά μου, περιμένοντας από μικρό παιδί με ανυπομονησία τις μέρες που η πόλη γεμίζει χρώματα, μουσική και ζωή. Για μένα, δεν πρόκειται απλώς για μια γιορτή, αλλά για ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου. Ζω και αναπνέω γι’ αυτόν τον θεσμό, συμμετέχοντας ενεργά εδώ και χρόνια στη διοργάνωση εκδηλώσεων και παρελάσεων μαζί με την καρναβαλίστικη οικογένειά μου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το σπίτι μας μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο βεστιάριο, όπου φίλοι και γνωστοί παραλαμβάνουν τις στολές τους, ενώ παράλληλα προσπαθώ να μεταδώσω και στα παιδιά μου την αγάπη για το Καρναβάλι και την ιδιαίτερη κουλτούρα του.

Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που θα εκπροσωπήσω την πόλη και τους συμπολίτες μου, και θα υπηρετήσω το Καρναβάλι από τη θέση του Βασιλιά, με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο ενθουσιασμό. Ανυπομονώ να καρναβαλιστούμε όλοι μαζί!».

Ο Δήμος Λεμεσού εύχεται στον Σπύρο Ματσούκα μια δημιουργική και αξέχαστη καρναβαλίστικη χρονιά και προσκαλεί όλους τους Λεμεσιανούς και τους επισκέπτες της πόλης να γίνουν και το 2027 μέρος της μεγάλης γιορτής, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Λεμεσού.