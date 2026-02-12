Παρά τον βροχερό καιρό, η Λεμεσός μπήκε δυναμικά στο κλίμα της Τσικνοπέμπτης, με την πρώτη φουκού να ανάβει πανηγυρικά και να σηματοδοτεί την έναρξη των καρναβαλίστικων εορτασμών.

Το γλέντι ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Πέμπτης με την καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού» στα γραφεία του Lemesos Media Group, δημιουργώντας από τις πρώτες κιόλας ώρες μια γιορτινή και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Οι μυρωδιές από τα κάρβουνα πλημμύρισαν την περιοχή, ενώ τα χαμόγελα και τα πειράγματα έδωσαν τον τόνο της ημέρας.

Το παρών του στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό των διοργανωτών και των πολιτών, δίνοντας το έναυσμα για το παραδοσιακό γλέντι. Ανάμεσα στον κόσμο βρέθηκαν και πολίτες ντυμένοι με καρναβαλίστικες στολές, προσθέτοντας χρώμα και ζωντάνια στο σκηνικό.

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να είναι βροχερές, ωστόσο οι Λεμεσιανοί δεν πτοουνται αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το κέφι και η διάθεση δεν επηρεάζονται από τον καιρό.

Στις 10:00 ακολουθεί καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και κέρασμα για το κοινό, μπροστά από την Eurobank στην οδό Γλάδστωνος, καθώς και έξω από την Τράπεζα Κύπρου στην οδό Αγίου Ανδρέου, έναντι της εκκλησίας της Αγίας Νάπας, με την πόλη να κινείται πλέον σε αποκριάτικους ρυθμούς.