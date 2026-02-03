Η πόλη της Λεμεσού εισέρχεται σε καρναβαλίστικους ρυθμούς και οι προετοιμασίες από πλευράς του Δήμου Λεμεσού βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Φέτος, ωστόσο, δεν θα υπάρξει καμία χρέωση για την αστυνόμευση των καρναβαλίστικων παρελάσεων από πλευράς της Αστυνομίας.

Ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, κληθείς από τον «Φ» να τοποθετηθεί για το ζήτημα της αστυνόμευσης, ξεκαθάρισε ότι φέτος δεν θα υπάρξει κανένα τιμολόγιο και καμία οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, ανέφερε πως ήδη έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, παρουσία στελεχών της Αστυνομίας και υπηρεσιακών της Τροχονομίας, όπως και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του δήμου.

Σκοπός αυτής της συνάντησης, όπως είπε, είναι ο καλύτερος συντονισμός όλων των εκδηλώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή διεξαγωγή του καρναβαλιού. Η συνεργασία, όπως εξήγησε ο κ. Αρμεύτης, θα ξεκινήσει την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου και θα κορυφωθεί με την Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Πάντως, για την ιστορία, να αναφέρουμε πως πέρυσι προκλήθηκε μεγάλος σάλος με το τιμολόγιο που απέστειλε η Αστυνομία για το ποσό των €43.000 στον Δήμο Λεμεσού. Το τιμολόγιο αφορούσε τη συμμετοχή 112 μελών του Σώματος. Ο Δήμος Λεμεσού δεν πλήρωσε ποτέ το συγκεκριμένο ποσό, υποστηρίζοντας ότι η αστυνόμευση αφορά τη δημόσια ασφάλεια και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, την ίδια στάση τήρησε με γνωμάτευση και η Νομική Υπηρεσία, αναφέροντας ότι ο δήμος δεν οφείλει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.

Έναν χρόνο μετά η πληρωμή για το περσινό Καρναβάλι

Μετά από έναν χρόνο, ήρθε η ώρα για την πληρωμή των υπερωριών της Αστυνομίας για την αστυνόμευση των περσινών καρναβαλίστικων εκδηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τα μέλη του Σώματος ενημερώθηκαν χθες πως τα υπερωριακά τους για τις υπηρεσίες που παρείχαν για τα καρναβάλια του 2025, θα καταβληθούν στη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα αναμονής και συζητήσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των εξόδων για την αστυνόμευση.

Μόνο πεζοί στο κέντρο της πόλης την Τσικνοπέμπτη

Παράλληλα με την αστυνόμευση, την ημέρα της Τσικνοπέμπτης θα υπάρξουν και τροχαίες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση οχημάτων. Σύμφωνα με τον κ. Αρμεύτη, στόχος είναι να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στον δακτύλιο νότια της οδού Γλάδστωνος, από τη Ζήνωνος μέχρι την οδό Ελλάδος. Αυτό έχει ως σκοπό να μειωθεί η εισροή αυτοκινήτων στην καρδιά της πόλης, η οποία την ημέρα της Τσικνοπέμπτης αναμένεται να σφύζει από ζωή και διασκέδαση.

«Την ημέρα αυτή υπάρχει μεγάλη κοσμοσυρροή σε διάφορες πλατείες του κέντρου της πόλης, όπως η Σαριπόλου και η Κάστρου. Κάθε κατάστημα αναπτύσσει τις δικές του δραστηριότητες, με την κίνηση να γίνεται με δυσκολία. Εμείς θα θέλαμε να αποφύγουμε την είσοδο οχημάτων και απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να παρκάρουν βόρεια της Γλάδστωνος», ανέφερε ο Δήμαρχος.

Στόχος είναι να πεζοδρομηθεί ένας μεγάλος δακτύλιος γύρω από το κέντρο της πόλης, περιορίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Ο δήμος είναι σε συνεννόηση για τη λειτουργία χώρων στάθμευσης, όπως στην οδό Αιόλου, και ενθαρρύνει τη χρήση λεωφορείων, αλλά και τη πεζή μετακίνηση.

Εντυπωσιακές εκδηλώσεις και πρώτη φουκού στις 7:30

Η Λεμεσός υποδέχεται την Τσικνοπέμπτη με εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Από τις 7:30 το πρωί, η καθιερωμένη «Πρώτη Φουκού» σηματοδοτεί την αρχή του καρναβαλιού, ενώ στις 10:00 ακολουθεί το καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με μουσική και κεράσματα μπροστά από την Eurobank (οδός Γλάδστωνος) και την Τράπεζα Κύπρου (οδός Αγίου Ανδρέου, έναντι εκκλησίας Αγίας Νάπας). Στις 1:30 το μεσημέρι, η ομάδα «Κανταδόροι Λεμεσού» θα τραγουδήσει στην Πλατεία Σαριπόλου για όλο τον κόσμο, ενώ η Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου στις 5:30 το απόγευμα θα ζωντανέψει με μουσική και τραγούδι από το συγκρότημα «Λωποδύτες», σε ένα μοναδικό Old School Project.

Στις 7:00μ.μ. η Βασίλισσα του Καρναβαλιού θα ντυθεί στο Δημοτικό Μέγαρο. Ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο, η Βασιλική Οικογένεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέτες Λεμεσού θα ξεκινήσουν σε πομπή από το Δημοτικό Μέγαρο με κατεύθυνση την Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο). Η τελετή στέψης θα πραγματοποιηθεί στις 7:30μ.μ., ενώ θα ακολουθήσει καρναβαλίστικο πάρτι με τραγούδι και χορό με τίτλο «Back to the 80s and 90s».