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Με μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, χωρίς κράνος και με τον οδηγό να αγνοεί το σήμα αστυνομικού, η υπόθεση πήρε επικίνδυνη τροπή στη Λάρνακα, όταν ο ίδιος φέρεται να παρέσυρε αστυνομικό και να εγκατέλειψε τη σκηνή, για να βρεθεί στη συνέχεια αντιμέτωπος με οκτώ αδικήματα και ένα ένταλμα σύλληψης που επιχείρησε ανεπιτυχώς να ακυρώσει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας ζήτησε άδεια για καταχώρηση αίτησης certiorari, με σκοπό την ακύρωση εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε την 1η Αυγούστου 2026 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την αίτησή του, κρίνοντας ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να δημιουργηθεί εύλογη υπόνοια ότι εμπλέκεται σε σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων επίθεση σε αστυνομικό με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026, γύρω στις 7.35 το βράδυ, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, δύο αστυνομικοί της Ομάδας Ζ της Τροχαίας Λάρνακας διενεργούσαν τροχονομικό έλεγχο όταν αντιλήφθηκαν δύο μοτοσικλέτες τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού, οι οδηγοί των οποίων δεν φορούσαν προστατευτικά κράνη. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στους δύο οδηγούς να σταματήσουν. Ο ένας φέρεται να εισήλθε στο πεζοδρόμιο και να αποχώρησε από το σημείο, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία αναγνωρίστηκε ως ο αιτητής, επιτάχυνε και επιχείρησε να συνεχίσει την πορεία του.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, φέρεται να συγκρούστηκε μετωπικά με αστυνομικό, ο οποίος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από τον δρόμο και έπεσε στο έδαφος. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, η οποία δεν έφερε αριθμούς εγγραφής, συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ένορκη δήλωση που τέθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκαν τραυματισμοί στην καρποκλαδική και την αριστερή ποδοκνημική άρθρωση, ενώ του δόθηκαν οδηγίες για περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ άλλων αξονική τομογραφία και MRI.

Σε βάρος του αιτητή διερευνώνται συνολικά οκτώ αδικήματα, μεταξύ των οποίων η εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, επίθεση εναντίον αστυνομικού και εσκεμμένη παρεμπόδιση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού, οδήγηση χωρίς άδεια, χωρίς προστατευτικό κράνος και χωρίς πινακίδα εγγραφής.

Ο αιτητής υποστήριξε ενώπιον του Ανωτάτου ότι το ένταλμα εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση δικαιοδοσίας, καθώς η μαρτυρία που παρουσιάστηκε δεν ήταν αρκετή για να θεμελιώσει εύλογη υπόνοια ότι ο ίδιος διέπραξε τα αδικήματα. Ειδικότερα, αμφισβήτησε την αναφορά της αστυνομικού ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας «αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για γενική και συμπερασματική αναφορά χωρίς επαρκές μαρτυρικό υπόβαθρο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι δεν είχε καταδειχθεί συζητήσιμη υπόθεση που να δικαιολογεί την έκδοση certiorari. Όπως σημείωσε, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης το απαιτούμενο επίπεδο στοιχείων είναι περιορισμένο και δεν αφορά την τελική αξιολόγηση της μαρτυρίας ή την απόδειξη των κατηγοριών.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ήταν επαρκή για τη θεμελίωση εύλογης υπόνοιας. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο οδηγός δεν φορούσε κράνος, γεγονός που επέτρεπε την παρατήρηση των χαρακτηριστικών του, αλλά και στη στενή επαφή που υπήρξε κατά τη σύγκρουση με τον αστυνομικό.

Το Ανώτατο έκρινε επίσης σημαντικό ότι, παρά το γεγονός πως η μοτοσικλέτα δεν έφερε αριθμούς εγγραφής, η Αστυνομία είχε ήδη αναγνωρίσει τον αιτητή και τον αναζήτησε στη δηλωμένη διεύθυνση διαμονής του πριν αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Καταλήγοντας, ο δικαστής έκρινε ότι η σύνδεση του αιτητή με τα υπό διερεύνηση αδικήματα ήταν επαρκώς θεμελιωμένη για τους σκοπούς έκδοσης εντάλματος σύλληψης και απέρριψε την αίτηση. Δεν εκδόθηκε οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.