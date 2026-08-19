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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε την Τετάρτη την αναπληρώτρια προσωπάρχη του, Ιρίνα Μούντρα, εν μέσω ερευνών της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) σε χώρους που συνδέονται με την ίδια.

Πηγή των ουκρανικών διωκτικών Αρχών, με γνώση της έρευνας, ανέφερε στην Kyiv Independent ότι κλιμάκια της NABU πραγματοποιούν ελέγχους σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη Μούντρα.

Η NABU ανακοίνωσε πριν μερικές ώρες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης, επικεφαλής της οποίας φέρονται να είναι ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Ουκρανός βουλευτής και στην οποία εμπλέκονται υψηλόβαθμα στελέχη του Προεδρικού Γραφείου». Πηγή των ουκρανικών διωκτικών Αρχών, η οποία έχει γνώση της έρευνας, δήλωσε στην Kyiv Independent ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η Μούντρα.

Έρευνα για ξέπλυμα 3,4 εκατ. δολαρίων

Μέσα στην ημέρα, η ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, αναφέροντας ότι οι ύποπτοι κατηγορούνται για ξέπλυμα 150 εκατ. γρίβνια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη NABU, τα χρήματα είχαν καταβληθεί ως εγγύηση για ύποπτο σε διαφορετική υπόθεση διαφθοράς.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται η πρώην πλέον αναπληρώτρια επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, ένας εν ενεργεία βουλευτής και ένας πρώην βουλευτής, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της κρατικής τράπεζας Sense Bank.

Η Μούντρα ήταν αρμόδια στο Προεδρικό Γραφείο της Ουκρανίας για ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τη δικαστική μεταρρύθμιση.

protothema.gr