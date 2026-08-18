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Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεωρήσει τη Βρετανία άμεσο μέρος του πολέμου στην Ουκρανία, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με το Λονδίνο, μετά τις πληροφορίες ότι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν drones βρετανικής κατασκευής σε επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως συμμετοχή στον πόλεμο την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε πλήγματα κατά ρωσικών στόχων. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο Interfax και αναμεταδόθηκαν από το Reuters.

Η δήλωση αποτελεί την πιο πρόσφατη προειδοποίηση της Μόσχας προς το Λονδίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις με drones εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Στο επίκεντρο τα βρετανικά drones

Η νέα ένταση στις σχέσεις Μόσχας και Λονδίνου ξεκίνησε μετά από δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιούνται εδώ και περίπου έξι μήνες από την Ουκρανία για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας στη ρωσική επικράτεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, drones που κατασκευάζονται από δύο βρετανικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων, μεταξύ άλλων εγκαταστάσεων πετρελαίου και υποδομών logistics.

Μεταξύ των συστημάτων που έχουν αναφερθεί είναι το Nyan, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη βρετανική Callen-Lenz, εταιρεία που συνδέεται με τη μονάδα FalconWorks της BAE Systems.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Μόσχα, καθώς πρόκειται για όπλα βρετανικής προέλευσης που φέρεται να χρησιμοποιούνται όχι απλώς στην άμυνα της Ουκρανίας, αλλά σε επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν επιβεβαίωσε ότι βρετανικά drones χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες επιθέσεις. Παράλληλα, ωστόσο, το Λονδίνο έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.

«Όσο βαθύτερη η εμπλοκή, τόσο υψηλότερο το τίμημα»

Η προειδοποίηση του Λαβρόφ ήρθε μία ημέρα αφότου η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία ότι οι ενέργειές της θα έχουν «συνέπειες».

Η Μόσχα κατηγόρησε το Λονδίνο ότι επιλέγει σκόπιμα την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ υποστηρίζει δημοσίως ότι επιθυμεί την ειρήνη. Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ακόμη ότι η Βρετανία χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως μέσο για να πλήξει τη Ρωσία.

Η ρωσική πρεσβεία προειδοποίησε ότι οι βρετανικές ενέργειες «θα έχουν αναπόφευκτα συνέπειες» και ότι όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή της Βρετανίας στη σύγκρουση, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η στρατιωτική υποστήριξη που παρέχουν οι δυτικές χώρες στην Ουκρανία αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Η απάντηση του Λονδίνου

Παρά τις ρωσικές απειλές, η βρετανική κυβέρνηση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να περιορίσει τη στήριξή της προς το Κίεβο.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «100%» απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Δεν είμαστε φίλοι μόνο όταν τα πράγματα είναι εύκολα», ήταν το μήνυμα του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι το Λονδίνο θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας «στην ώρα της ανάγκης της».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε επίσης ότι η χώρα στέκεται «ώμο με ώμο» με την Ουκρανία και ότι θα συνεχίσει να της παρέχει τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

150.000 drones στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του 2026

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της έκτασης της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Τον Ιούνιο, το Λονδίνο ανακοίνωσε χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 752 εκατ. λιρών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παράδοση 150.000 drones στην Ουκρανία έως το τέλος του 2026.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η παροχή όπλων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας μετατρέπει σταδιακά τη Βρετανία από προμηθευτή όπλων σε ενεργό παράγοντα της σύγκρουσης.

Το Λονδίνο, από την άλλη, επιμένει ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία αποτελεί υποστήριξη στο δικαίωμά της να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία κλιμακώνει τα πλήγματα στη Ρωσία

Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται την ώρα που η Ουκρανία έχει αυξήσει δραματικά τη χρήση drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Ουκρανία εξαπέλυσε πρόσφατα μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με σχεδόν 800 drones, περισσότερα από 600 από τα οποία κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Παράλληλα, η Ρωσία συνεχίζει τις μαζικές πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Το AP μετέδωσε ότι ρωσικό πλήγμα σε χωριό στην περιοχή του Χαρκόβου προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 17.

Η σύγκρουση έχει έτσι μετατραπεί σε έναν ολοένα και πιο έντονο πόλεμο μεγάλης εμβέλειας, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να πλήξουν στρατιωτικές, ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Τι σημαίνει η προειδοποίηση Λαβρόφ

Η δήλωση του Λαβρόφ δεν ισοδυναμεί με ανακοίνωση ότι η Ρωσία θεωρεί ήδη τη Βρετανία εμπόλεμη χώρα. Συνιστά, ωστόσο, σαφή προειδοποίηση ότι η Μόσχα διευρύνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογεί τη βρετανική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι κατά πόσο η χρήση δυτικών όπλων σε επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία θα οδηγήσει τη Μόσχα σε αντίποινα εναντίον των χωρών που τα προμηθεύουν.

Το Reuters επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει και στο παρελθόν κατηγορήσει Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους και έχει προειδοποιήσει ότι ο ρόλος του Λονδίνου θα ληφθεί υπόψη στις ρωσικές αντιδράσεις.

Η σημερινή ανταλλαγή προειδοποιήσεων μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου δείχνει ότι η συζήτηση για τα όρια της δυτικής εμπλοκής στον πόλεμο περνά πλέον σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.



skai.gr