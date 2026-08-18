Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προειδοποίηση προς τη Βρετανία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» απηύθυνε η Μόσχα, μετά τις αναφορές ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η ρωσική προειδοποίηση διατυπώθηκε μετά από δημοσίευμα των Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο drones που κατασκευάζονται από δύο βρετανικές εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους στη Ρωσία.

«Το τίμημα θα είναι υψηλότερο», λέει η ρωσική πρεσβεία

Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι έχει μετατραπεί σε «συνεργό και συναυτουργό» των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο έχει επιλέξει συνειδητά την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του προς τον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ertnews.gr