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Η εφημερίδα «Times of London» έκανε την ανάλυση του παιχνιδιού του Χρήστου Τζόλη, μετά την νίκη της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Σίτι, για τον τελικό του Community Shield, με τον Έλληνα εξτρέμ να μοιράζει δυο ασίστ στην νίκη με 3-0 των πρωταθλητών Αγγλίας.

Σε μια αναμέτρηση που θα μείνει αξέχαστη στον Χρήστο Τζόλη, η Άρσεναλ κατέκτησε το Community Shield, με τον Έλληνα επιθετικό να μοιράζει δυο ασίστ και τους κανονιέρηδες να επικρατούν με 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι. Η «Times of London» έκαναν την ανάλυση του παιχνιδιού του Χρήστου Τζόλη, αλλά και τα κοινά στοιχεία που έχει με τον άλλοτε παίκτη της ομάδας, τον Αλέξις Σάντσες.

Το άρθρο της «Times of London»:

«Πήρε μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι νικώντας τον πιο δυνατό και ψηλό αμυντικό για να δώσει ασίστ στον Κάι Χάβερτς για το 2-0. Αλλά η δεύτερη ασίστ του μοιάζει με αυτά που έκανε πέρυσι στο Βέλγιο. Μπήκε στην περιοχή και με μια τέλεια ζυγισμένη πάσα στο πέναλτι βρήκε τον Μάρτιν Όντεγκαρντ, που πέτυχε το 3-0. Την περασμένη σεζόν, μοίρασε επτά ασίστ ερχόμενος από τα αριστερά και δίνοντας πάσα με το δεξί πόδι.

Ο Τζόλης αρέσκεται να ντριπλάρει την μπάλα κοντά στο πόδι του, σε αντίθεση με τον συμπαίκτη του Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος πιθανότατα θα πωληθεί, που συνηθίζει να κλωτσάει την μπάλα και να χρησιμοποιεί την ταχύτητά του. Ο Τζόλης βρέθηκε στον χώρο του πέναλτι, κινούμενος στον χώρο ανάμεσα στον Κουσάνοφ και τον Ρούμπεν Ντίας. Θα μπορούσε να είναι πιο εγωιστής με το βλέμμα στο γκολ, αλλά έπαιξε για τον Καλαφιόρι. Πέτυχα ένα παρόμοιο γκολ στο φιλικό κόντρα στη Τζιρόνα. Με την Μπριζ είχε την… άδεια να σουτάρει, αλλά δεν ήταν πάντα πολύ εύστοχος, παρά τα 22 γκολ του πέρυσι.

Είπε πως τα δυνατά του σημεία είναι η αμεσότητα, η δημιουργικότητα και η σκληρή δουλειά. Βρήκε πρώτος στα τεστ φυσικής κατάστασης της Άρσεναλ, μερικώς επειδή επέστρεψε στις προπονήσεις νωρίς και η Ελλάδα δεν έπαιζε στο Μουντιάλ. Οι μετρήσεις του οδήγησαν τον προπονητή φυσικής κατάστασης να τον βαφτίσει “Λεωνίδα”, τον ήρωα από την αρχαία Ελλάδα και πρωταγωνιστή της ταινίας “Οι 300”, που τον υποδυόταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ.

Αν υπήρχε αμφιβολία, ο Τζόλης απέδειξε πως είναι ένα από τα όπλα της Άρσεναλ. Πέρυσι σχεδόν το ένα τρίτο από τις 29 ασίστ του ήταν από τις στημένες φάσεις: οκτώ από κόρνερ και μια από εκτέλεση φάουλ.

Ο Τζόλης θυμίζει έναν από τους πιο πρόσφατους εξτρέμ της ομάδας, τον Αλέξις Σάντσες, στον οποίο άρεσε να κόβει προς τα μέσα και να στοχεύει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν ήταν μέλος μιας ομάδας με τίτλους. Ο Τζόλης φαίνεται πως ήδη έχει αναπτύξει και συνεργασία με τον Χάβερτς και θα μπορούσε να το κάνει και με άλλον επιθετικό, αν η Άρσεναλ αναβαθμίσει τον Βίκτορ Γκιόκερες».

ertsports.gr