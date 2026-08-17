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Ένα εντυπωσιακό άγαλμα της Παναγίας, ύψους 55,6 μέτρων, εγκαινιάστηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου στο μικρό χωριό Κονοτόπιε της κεντρικής Πολωνίας και θεωρείται το ψηλότερο του είδους του στην Ευρώπη.

Το μνημείο δεσπόζει πάνω από ένα βάθρο ύψους 15 μέτρων, κατασκευασμένο σε σχήμα στέμματος, και ξεπερνά σε συνολικό ύψος ακόμη και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο φτάνει τα 38 μέτρα μαζί με τη βάση του.

Υψηλότερο είναι επίσης από το άγαλμα του Χριστού Βασιλιά στο Świebodzin της δυτικής Πολωνίας, το οποίο μαζί με τον λόφο όπου βρίσκεται φτάνει τα 52,5 μέτρα.

Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ελικόπτερα έριξαν μικρά κόκκινα τριαντάφυλλα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ τελέστηκε λειτουργία και ακολούθησαν παραδοσιακοί πολωνικοί χοροί και τραγούδια.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Λεχ Βαλέσα, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο κίνημα «Αλληλεγγύη» και στον αγώνα κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Ο 82χρονος Βαλέσα, ο οποίος φορούσε καρφίτσα με την Παναγία, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε η καθολική πίστη στη ζωή και την πολιτική του πορεία.

«Ξεκίνησα με την Παναγία και τελειώνω με την Παναγία», δήλωσε στο Associated Press.

Το άγαλμα χρηματοδοτήθηκε από τον Πολωνό επιχειρηματία Ρομάν Καρκοσίκ και τη σύζυγό του, Γκράτσινα, οι οποίοι ανέφεραν ότι το δημιούργησαν ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το επιβλητικό μνημείο μπορεί να μετατρέψει το Κονοτόπιε, ένα χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους, σε νέο τόπο θρησκευτικού προσκυνήματος και τουριστικό προορισμό.

«Το άγαλμα θα είναι για όλους τους ανθρώπους», ανέφερε η Γκράτσινα Καρκοσίκ, σημειώνοντας ότι στόχος είναι όσοι το επισκέπτονται να έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν βαθύτερα για τη ζωή τους.

iefimerida.gr