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Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Τάσου Ισαάκ, στη δημόσια συγγνώμη του Τουρκοκύπριου πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τη δολοφονία του πατέρα της τον Αύγουστο του 1996 στη Δερύνεια.

Σχολιάζοντας κάτω από σχετική ανάρτηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η Αναστασία Ισαάκ ανέφερε ότι «χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη», αλλά να αναλάβουν την ευθύνη ώστε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι.

«Τους δολοφόνους δηλαδή, που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές. Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλες τις οικογένειες που εδώ και τριάντα χρόνια κουβαλούν στις μνήμες τους τις δολοφονίες των παιδιών, αδερφών, πατεράδων τους», έγραψε.

Περαιτέρω, στο υστερόγραφο σημειώνει την εξής ατάκα: «Για να μην ξεχνιόμαστε, τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο facebook».

Τι ανέφερε ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

Υπενθυμίζεται ότι στην ανάρτησή του, ο πρώην ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα αιματηρά επεισόδια στη Νεκρή Ζώνη το 1996, κάνοντας λόγο για οργανωμένη βία από εθνικιστικές ομάδες με την ανοχή των «αρχών» του ψευδοκράτους.

Εξέφρασε τη «ντροπή» του για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, υποστηρίζοντας ότι οργανώθηκαν από «επίσημες αρχές», ενώ επέκρινε και τη στάση του Ραούφ Ντενκτάς, αναφέροντας ότι οι δράστες είχαν φιλοξενηθεί στο «προεδρικό μέγαρο».

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ σημείωσε ακόμη ότι οι Τουρκοκύπριοι οφείλουν μια συγγνώμη στην κόρη του Τάσου Ισαάκ.