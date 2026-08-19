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Σοβαρό λάθος στον αέρα της ΕΡΤ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν στην εκπομπή «Συνδέσεις» παρουσιάστηκε ο Παρασκευάς Άντζας σαν να ήταν εν ζωή και να συμπλήρωνε τα 50 του χρόνια, παρότι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής έχει φύγει από τη ζωή από τον περασμένο Μάιο.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου Τάσου Τεργιάκη, ο οποίος έθεσε δημόσια το ζήτημα της ευθύνης και της συγγνώμης προς την οικογένεια και τα τρία παιδιά του Άντζα.

Στην ενότητα «Σαν σήμερα» προβλήθηκε φωτογραφία του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Αυγούστου 1976. Μόνο που το μήνυμα στην οθόνη έγραφε:

«Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας».

Ο Παρασκευάς Άντζας, όμως, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Πέθανε στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από μάχη με την Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση (ALS).

Το λάθος και το άτσαλο «μπάλωμα»

Το λάθος έγινε αντιληπτό στον αέρα από τον παρουσιαστή Αλέξανδρο Μόρντουντακ, ο οποίος επιχείρησε να διορθώσει την κατάσταση, λέγοντας ότι η φωτογραφία του Άντζα θα έπρεπε να είχε παρουσιαστεί ασπρόμαυρη. Όμως την ίδια στιγμή στην οθόνη εξακολουθούσε να βρίσκεται το λανθασμένο super ότι ο ποδοσφαιριστής «γίνεται 50 ετών».

Και εδώ βρίσκεται το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο λάθος, δεν αρκεί ένα αμήχανο «μάζεμα». Χρειάζεται μια καθαρή και άμεση συγγνώμη προς την οικογένεια του ανθρώπου που έφυγε.

Τάσος Τεργιάκης: «Στα 3 του παιδιά ποιος θα πει συγγνώμη;»

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης αντέδρασε με ανάρτησή του στο Instagram, αναδημοσιεύοντας το περιστατικό και γράφοντας:

«Σήμερα έπρεπε να παραιτηθεί κάποιος…»

Και ακολούθησε το ακόμη πιο ουσιαστικό ερώτημα:

«Στα 3 του παιδιά ποιος θα πει συγγνώμη;;»

Και έχει δίκιο.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα λάθος σε μια ημερομηνία ή για ένα λανθασμένο όνομα σε ένα τηλεοπτικό super. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πέθανε πριν από λιγότερο από τρεις μήνες και για μια οικογένεια που εξακολουθεί να βιώνει την απώλειά του.

Αν δεν γνωρίζεις, ελέγχεις πριν μιλήσεις

Η δημοσιογραφία έχει έναν απλό κανόνα: πριν μεταδώσεις, ελέγχεις.

Και ειδικά στη δημόσια τηλεόραση, όπου υπάρχουν δημοσιογράφοι, αρχισυντάκτες, παραγωγοί και άνθρωποι που προετοιμάζουν τα γραφικά, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πώς μια πληροφορία τόσο εύκολα επαληθεύσιμη πέρασε από όλα τα στάδια και βγήκε στον αέρα.

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα στις 25 Μαΐου είχε προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και είχε δημοσιευθεί ευρύτατα. Ο πρώην άσος της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Δόξας Δράμας είχε φορέσει 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και είχε κατακτήσει, μεταξύ άλλων, επτά πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό.

Γι’ αυτό και το συγκεκριμένο λάθος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια απλή τηλεοπτική γκάφα.

Ντροπή για την προχειρότητα.

Και κυρίως μια συγγνώμη που δεν πρέπει να απευθυνθεί μόνο στους τηλεθεατές, αλλά στους ανθρώπους που πραγματικά πληγώθηκαν βλέποντας την εικόνα: στην οικογένεια και στα τρία παιδιά του Παρασκευά Άντζα.

Γιατί όταν δεν ξέρεις, ρωτάς. Όταν δεν είσαι βέβαιος, ελέγχεις. Και όταν κάνεις ένα τόσο σοβαρό λάθος, δεν προσπαθείς απλώς να το μπαλώσεις. Ζητάς καθαρά συγγνώμη και αναλαμβάνεις την ευθύνη.

huffingtonpost.gr