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Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την ποινική αίτηση εκ μέρους του Γιώργου Μαλτέζου, με την οποία επιχείρησε την καταχώρηση ιδιωτικού ποινικού κατηγορητηρίου εναντίον πέντε κρατικών αξιωματούχων. Η αίτηση υποβλήθηκε μετά την άρνηση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας να επιτρέψει την καταχώριση του κατηγορητηρίου.

Στην απόφαση, αναφέρεται ότι το προτεινόμενο κατηγορητήριο όχι μόνο στερείται του απαραίτητου νομικού υποβάθρου, δεδομένου ότι ουδείς των προτεινόμενων κατηγορουμένων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εργοδότης ή εκπρόσωπος του εργοδότη του αιτητή, αλλά, και γιατί επιπλέον η προώθηση του υπό κρίση κατηγορητηρίου συνιστά κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Μαλτέζος, δεσμοφύλακας αορίστου χρόνου, εκλεγμένος αντιπρόεδρος του κλάδου δεσμοφυλάκων και εκπρόσωπος Τύπου της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», υποστήριζε ότι σε βάρος του κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία επειδή απουσίαζε από την εργασία του για να συμμετάσχει σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Θεωρούσε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί αξιωματούχοι δεν του παρείχαν την προστασία που προβλέπεται για τους εκπροσώπους εργαζομένων και ότι παρεμποδίστηκε η συνδικαλιστική του ελευθερία.

Το Ανώτατο υιοθέτησε ουσιαστικά τη θέση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ότι οι συγκεκριμένες ποινικές διατάξεις προϋποθέτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Έκρινε ότι η εργοδότηση του αιτητή στις Φυλακές εντάσσεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διέπεται από το διοικητικό δίκαιο, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης νομοθεσίας, να θεωρηθεί «επιχείρηση», νομικό πρόσωπο ή οργανισμός. Συνεπώς, οι προτεινόμενοι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν εργοδότες ή εκπρόσωποι εργοδότη κατά την έννοια του Νόμου 30(III)/1995.

Το Δικαστήριο προχώρησε όμως και ένα βήμα παραπέρα, κρίνοντας ότι η καταχώριση του κατηγορητηρίου θα αποτελούσε κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την απόφαση, μέσω της ποινικής οδού επιχειρείτο στην ουσία να επηρεαστούν ή να ακυρωθούν οι διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες που είχαν κινηθεί σε βάρος του αιτητή για αδικαιολόγητη απουσία. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο ίδιος μπορούσε να προβάλλει τους ισχυρισμούς του περί δικαιολογημένης απουσίας λόγω συνδικαλιστικής δράσης ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και πειθαρχικών οργάνων.

Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, οι πειθαρχικές διαδικασίες εξακολουθούσαν να εκκρεμούν, παρότι στο μεταξύ ο Μαλτέζος είχε απολυθεί με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η απάντηση της Ισότητας

Την απόρριψη της ποινικής αίτησης Μαλτέζου από το Ανώτατο Δικαστήριο γνωστοποίησε η ίδια η συντεχνία «Ισότητα». Ο πρόεδρος του ΔΣ της συντεχνίας, Πρόδρομος Χριστοφή, εξέφρασε έντονους προβληματισμούς για την απόφαση, προαναγγέλλοντας παράλληλα δικαστική προσβολή της απόλυσης του συνδικαλιστή.

Ο κ. Χριστοφή επισημαίνει ότι η ερμηνεία που δόθηκε αφήνει, στην πράξη, εργαζομένους του δημόσιου τομέα χωρίς την ποινική προστασία έναντι αντισυνδικαλιστικών αντιποίνων που προβλέπει ο Ν. 30(ΙΙΙ)/1995.

Η Συντεχνία διαφωνεί επίσης με την κρίση περί κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Γεώργιου Μαλτέζου αποτελούσε, κατά τη θέση της, το ίδιο το καταγγελλόμενο αντίποινο.