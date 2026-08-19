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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στο αεροδρόμιο Akron-Canton του Οχάιο, όταν ιδιωτικό τζετ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση λόγω βλάβης στον μπροστινό τροχό.

Το Cessna Citation της NetJets είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης διαπιστώθηκε ότι ο μπροστινός τροχός προσγείωσης είχε μπλοκάρει και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί κανονικά. Ο πιλότος προχώρησε τότε σε αναγκαστική προσγείωση, ολοκληρώνοντας με επιτυχία έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χειρισμό.

Βίντεο από το αεροδρόμιο καταγράφει τη στιγμή που οι πίσω τροχοί προσγείωσης του ιδιωτικού τζετ αγγίζουν το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα ο πιλότος καταφέρνει να διατηρήσει τη μύτη του αεροσκάφους ψηλά, χωρίς να ακουμπήσει τον διάδρομο αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα έκρηξης ή ατυχήματος.

ABD’de ön iniş takımları açılmayan özel jet, pilotun ustaca müdahalesiyle güvenli şekilde piste iniş yaptı. pic.twitter.com/0CxZoelWi9 — ENSONHABER (@ensonhaber) August 19, 2026

Όπως ανέφεραν πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο σημείο και αυτόπτες μάρτυρες, αρχικά ο πιλότος έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο αρκετές φορές. «Άνοιξα τον ασύρματό μου και από ό,τι άκουσα, ο πιλότος ακολούθησε τη λίστα ελέγχου έκτακτης ανάγκης για να κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν κατάφερε να το κατεβάσει και αποφάσισε να προσγειωθεί. Όπως βλέπετε στο βίντεο, έκανε εξαιρετική δουλειά», τόνισε ένας έμπειρος πιλότος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά και κατέγραψε το περιστατικό.

Μόλις το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια έσπευσαν οχήματα Πυροσβεστικής και η ομάδα έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου.

protothema.gr