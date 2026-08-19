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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Λεμεσό, όταν 24χρονος αλλοδαπός αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ΓΣΟ, με τους ναυαγοσώστες να επεμβαίνουν άμεσα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή.

Σύμφωνα με τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, στη ναυαγοσωστική περιοχή ΛΕΜ 15.

Ο 24χρονος, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κύπρο και δεν είχε εμπειρία στη θάλασσα, επιχείρησε να κολυμπήσει προς τους βραχίονες. Στην πορεία άρχισε να δυσκολεύεται και να καλεί σε βοήθεια.

Οι ναυαγοσώστες του πύργου ΛΕΜ 15 αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και έσπευσαν προς το σημείο με το ταχύπλοο ναυαγοσωστικό Jet Ski. Παράλληλα, λουόμενος που βρισκόταν κοντά στον 24χρονο έσπευσε να τον βοηθήσει και παρέμεινε μαζί του μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Όταν οι ναυαγοσώστες έφτασαν κοντά του, ο νεαρός βρισκόταν πλέον σε σημείο όπου δεν πατούσε. Τον ανέσυραν στη σανίδα διάσωσης και τον μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή.

Μετά τη διάσωση διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος ήταν σε καλή κατάσταση και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα επισημαίνει ότι ο πύργος ΛΕΜ 15 είναι ένα από τα δύο ναυαγοσωστικά σημεία της Λεμεσού που λειτουργούν από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, παρέχοντας κάλυψη στους λουομένους από νωρίς το πρωί.