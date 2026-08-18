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Νέα τραγωδία σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή του Lady’s Mile, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων, με θύμα 27χρονο αιγυπτιακής καταγωγής.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews, ο 27χρονος επέβαινε σε καταμαράν μαζί με άλλα άτομα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με αναφορά αυτόπτη μάρτυρα στην ιστοσελίδα μας, έπεσε το κινητό του τηλέφωνο στη θάλασσα και βούτηξε για να το βρει.

Λίγο αργότερα έγινε αντιληπτό ότι επέπλεε αναίσθητος στην επιφάνεια του νερού. Άτομα που βρίσκονταν στο σκάφος τον ανέσυραν και επιχείρησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Στο ίδιο περιστατικό κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο, ιορδανικής καταγωγής. Στον άνδρα παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανήλθε.

Στο καταμαράν επέβαιναν περίπου 15 άτομα τα οποία συμμετείχαν σε εκδήλωση που είχε διοργανωθεί ενώ το σκάφος πραγματοποιούσε θαλάσσια περιήγηση στην περιοχή του Lady’s Mile.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο των εξετάσεων λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα που βρίσκονταν στο καταμαράν, καθώς και από τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

Για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 27χρονου, αναμένεται να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα ευρήματα της διερεύνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οτιδήποτε που να παραπέμπει σε ύποπτες συνθήκες ή σε άλλο περιστατικό που να προηγήθηκε, με τις πρώτες ενδείξεις να καταδεικνύουν ατυχές περιστατικό πνιγμού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 27χρονος.