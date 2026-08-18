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Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να αποσταλεί στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ενόψει της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την Τετάρτη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τις πρώτες αλλαγές στα ποσά που λαμβάνουν την 1η Φεβρουαρίου 2027, κατά την πρώτη καταβολή συντάξεων με βάση το νέο σύστημα.

Παρουσίαση της πρότασης την Τετάρτη

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα παραλάβουν το νομοθέτημα λίγο πριν από τη συνεδρία και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να είναι σε θέση να τοποθετηθούν άμεσα επί των επιμέρους προνοιών.

Κατά τη συνεδρία, το Υπουργείο Εργασίας θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση και θα παραδώσει ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα καταγράφονται βήμα προς βήμα οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Η ουσιαστική συζήτηση επί των προνοιών του αναμένεται να αρχίσει στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου.

Τότε οι κοινωνικοί εταίροι θα αρχίσουν να καταθέτουν τις θέσεις, τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς τους.

Ακόμη και καθημερινές συναντήσεις

Μετά τη συνεδρία της 28ης Αυγούστου, οι επαφές αναμένεται να γίνονται σε συχνότερα χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ακόμη και σε καθημερινή βάση.

Στόχος είναι να απαντηθούν ερωτήματα, να εξεταστούν οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και να διαπιστωθεί ποιες από αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στο τελικό νομοσχέδιο.

«Στόχος είναι, το συντομότερο δυνατόν, να συγκλίνουν όσο περισσότερο γίνεται οι απόψεις. Εάν υπάρχουν διαφορές, θα προσπαθήσουμε να τις περιορίσουμε ή και να τις εξαλείψουμε», ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσκληση και προς το Υπουργείο Οικονομικών

Στη συνεδρία έχει προσκληθεί και το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρουσιάσει εκ νέου την επενδυτική πολιτική στην οποία έχει καταλήξει η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, στη συνεδρία ενδέχεται να παραστεί ο Υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του.

Ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει νέα αναλυτική ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι δύο προϋποθέσεις για αλλαγές

Η Κυβέρνηση παραμένει ανοικτή στις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας.

Η πρώτη είναι να μην αλλάζει η φιλοσοφία του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος. Η δεύτερη είναι ότι οποιαδήποτε πρόταση συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος θα πρέπει να συνοδεύεται από ισόποση εξοικονόμηση σε άλλη δαπάνη.

«Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε εισήγηση από τους κοινωνικούς εταίρους, υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αλλάζει η φιλοσοφία του συστήματος και, δεύτερον, οποιαδήποτε εισήγηση συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη εισήγηση για ισόποση μείωση κόστους από κάπου αλλού», δήλωσε.

Ως παράδειγμα ανέφερε μία πρόταση που θα αύξανε συγκεκριμένη δαπάνη ή παροχή κατά €40 εκατ. Σε μια τέτοια περίπτωση, εξήγησε, θα πρέπει να υποδεικνύεται από πού μπορούν να εξοικονομηθούν αντίστοιχα €40 εκατ., ώστε να διατηρηθεί το οικονομικό ισοζύγιο του συστήματος.