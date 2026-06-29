Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας δύο πρόσωπα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Lady’s Mile.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, διπλοκάμπινο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα, ενώ αποχωρούσε από την περιοχή, ανατράπηκε και κατέληξε στην ακτή της Αλυκής.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, τα οποία παρέλαβαν τον οδηγό και τον συνοδηγό και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη σκηνή μετέβησαν επίσης μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.