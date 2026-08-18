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Τα στοιχεία για τις τουριστικές αφίξεις επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του κυπριακού τουρισμού και αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα ενός προορισμού που «σφύζει από ζωή», ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υφυπουργός σχολίασε τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία οι τουριστικές αφίξεις παρουσίασαν μείωση 1,1% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, η υποχώρηση των αφίξεων περιορίστηκε στο 8%, περνώντας για πρώτη φορά φέτος κάτω από το όριο του 10%, όπως επισήμανε ο κ. Κουμής.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις ανήλθαν τον Ιούλιο σε 582.754, έναντι 589.116 τον Ιούλιο του 2025. Στο επτάμηνο έφτασαν τις 2.238.769, από 2.432.129 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πάνω από τα επίπεδα του 2024 και του 2023

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι, παρά τη μείωση σε σύγκριση με το 2025, οι αφίξεις του πρώτου επταμήνου παραμένουν αυξημένες έναντι των αντίστοιχων περιόδων των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι αφίξεις Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ήταν αυξημένες κατά 1,6% έναντι του 2024 και κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2023.

Η άνοδος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 διαμορφώθηκε στο 33,6%.

Κατά τον κ. Κουμή, οι συγκρίσεις αυτές, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φετινής μείωσης, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας.

Παρακολούθηση κάθε τουριστικής αγοράς

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθούν ξεχωριστά την πορεία κάθε γεωγραφικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές επιπτώσεις που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η προσοχή, όπως είπε, στρέφεται πλέον τόσο στη συνέχεια του 2026 όσο και στις προοπτικές των επόμενων ετών.

«Συνεχίζουμε προσηλωμένοι πλέον στη συνέχεια του έτους, αλλά και στα επόμενα έτη, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας μας», κατέληξε.