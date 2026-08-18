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Νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο, όταν το Bell 206 που τους μετέφερε για το γαμήλιο ταξίδι τους συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, λίγα μόλις μέτρα πριν από το ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Οι Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, περίπου 31 και 30 ετών αντίστοιχα, είχαν ναυλώσει ιδιωτικό ελικόπτερτο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

Ο 31χρονος εργαζόταν στην Blackstone, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Σε φόρο τιμής που απέστειλε στην Daily Mail, η εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν το μήνα του μέλιτος. Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στο Μπλάκστοουν, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του».

Ο 55χρονος πιλότος, Γιώργος Ράικος, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας με μεγάλη εμπειρία, είχε ενημερώσει ότι προετοιμάζεται για προσγείωση, όμως ακολούθησε ξαφνική σιγή ασυρμάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότοςείχε αποστρατευτεί περίπου πριν από μία δεκαετία. Πέρσι εντάχθηκε στην ιδιωτική εταιρεία εναέριων μεταφορών όπου εργαζόταν μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας στην Πολεμική Αεροπορία είχε πετάξει αρχικά με τα ελαφρά ελικόπτερα UH‑1H Huey, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα βαριά μεταφορικά ελικόπτερα CH‑47 Chinook, αποκτώντας χιλιάδες ώρες πτήσης και εμπειρία σε σύνθετες επιχειρήσεις.

Βίντεο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος, πριν μετατραπεί σε πύρινη μάζα. Κάτοικοι ανέφεραν «δυνατό, αφύσικο θόρυβο» λίγο πριν την πτώση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν διάσπαρτα γύρω από το ελικοδρόμιο. Δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο κατεστραμμένο ελικόπτερο και μία ακόμη λίγα μέτρα μακριά. Η Πυροσβεστική και οι διασώστες έφτασαν άμεσα, όμως δεν υπήρχαν επιζώντες.

Η Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια.

ertnews.gr