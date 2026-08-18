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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) πρώην UFO, από το 2023, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το Euronews.

Όπως αναφέρει το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν ενεργά τέτοια φαινόμενα, πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Μάλιστα το Euronews καταγράφει και μαρτυρίες Ευρωπαίων πιλότων για ανεξήγητα φαινόμενα πάνω από Ελλάδα και Κύπρο. Η Κομισιόν λοιπόν, έλυσε όλα τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις με τα χάρτινα καλαμάκια, τα μη αποσπώμενα πώματα στα μπουκάλια και τις σακούλες των υπεραγορών που πλέον τις αγοράζουμε αντί να τις παίρνουμε δωρεάν και τώρα άρχισε να ασχολείται και με τα UFO.

Αγ.Αγ.