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Το ότι η παροικία των Κινέζων είναι πλέον μεγάλη στην Κύπρο το ξέραμε. Ότι οι πλείστοι εξ αυτών δραστηριοποιούνται με επιτυχία στις μπίζνες, επίσης. Τώρα, μάθαμε και ότι οργανώνουν και δικό τους πρωτάθλημα μπάσκετ, με ομάδες μάλιστα σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

Αγώνας του πρωταθλήματος των Κινέζων που ζουν στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και στην Πάφο. Μεταξύ των πολλών θεατών, Κινέζων και μη, που παρακολούθησαν τον αγώνα, ήταν και ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος κινεζικής καταγωγής και πολιτογραφημένος Κύπριος, ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου, Αλέξανδρος Jiang. Για την ιστορία, οι Πάφιοι Κινέζοι κέρδισαν τους πρωτευουσιάνους.

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