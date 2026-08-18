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Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ βρίσκονται οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας, σύμφωνα με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναφέρει ότι η ιστορική σχέση των δύο χωρών έχει πλέον αναβαθμιστεί σε «στρατηγική συνεργασία, με συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Προεδρία σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι «πολυσχιδής και πολυεπίπεδη» και εξελίσσεται διαρκώς, με έμφαση στην Άμυνα και την Ασφάλεια, την Ενέργεια, τη Συνδεσιμότητα, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Παράλληλα, αναφέρει ότι Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται «μια κοινή προσέγγιση για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής της αυτονομίας».

Η Προεδρία επισημαίνει ακόμη ότι η διαχρονική φιλία και συνεργασία των δύο χωρών «έχει αποδειχθεί στην πράξη, προς όφελος της Κύπρου και της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούνιο στην Κύπρο και τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι.

Οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Μια ιστορική σχέση έχει πλέον αναβαθμιστεί σε στρατηγική συνεργασία, με συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα.



Η πολυσχιδής και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο χωρών εξελίσσεται διαρκώς, με… pic.twitter.com/oVI8LYF37b August 18, 2026

ΚΥΠΕ