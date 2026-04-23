Την ολόπλευρη και αμέριστη στήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συναντήθηκε το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Μετά την ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων, ο Πρόεδρος Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και ακολούθησε κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την επίσκεψη ιστορική, ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και της προηγούμενης επίσκεψης του στην Κύπρο, στην αεροπορική Βάση στην Πάφο, όπου, όπως είπε, επέδειξε τι σημαίνει αλληλεγγύη.

Η Γαλλία, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι για την Κύπρο ένας από τους πιο στενούς και αξιόπιστους της εταίρους με συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, η ενέργεια, ο πολιτισμός.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες για τη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Γαλλίας ως του μοναδικού κράτους μέλους της ΕΕ που είναι Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο της μεταξύ μας συνεργασίας», υπογραμμίζοντας το βάθος αυτής της σχέσης.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία στέκεται δίπλα στην Κύπρο αλληλέγγυα, επισημαίνοντας ότι η επίσημη επίσκεψη του στην Κύπρο αποτελεί σαφή ένδειξη και φυσικό επακόλουθο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι προέβησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στη δήλωση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Emmanuel, είναι με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά εκτίμηση που σας καλωσορίζω στην Κύπρο, για δεύτερη φορά σε 45 μέρες.

Η πρώτη επίσκεψη, στις 9 Μαρτίου, σηματοδότησε την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Η Κύπρος, ο κυπριακός λαός δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την ουσιαστική σας βοήθεια που αποτελεί και ένδειξη της διαχρονικής φιλίας και συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας.

Η σημερινή επίσκεψη είναι ιστορική. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία από ιδρύσεώς της το 1960. Η παρουσία σας εδώ, στη Λευκωσία, στην τελευταία υπό κατοχή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, προσδίδει ουσιαστικό περιεχόμενο – ανάμεσα σε πολλά άλλα – και στην αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία που υπογράψαμε τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. Αποτελεί ένδειξη της κοινής μας πολιτικής βούληση για συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Και στέλνει σαφές μήνυμα για την ισχύ και την προοπτική της στρατηγικής μας συνεργασίας.

Στη σημερινή συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πολυεπίπεδη διμερή μας συνεργασία, η οποία εξελίσσεται δυναμικά, στη βάση και του στρατηγικού εγγράφου του περασμένου Δεκεμβρίου. Και η συνεργασία μας, όπως εξάλλου αποδείχθηκε στην πράξη, δεν περιορίζεται σε δηλώσεις. Υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων δράσεων και αποτελεσμάτων, όπως αποτυπώνεται και στις νέες συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας που υπογράφηκαν στους τομείς της εκπαιδευτικής, γλωσσικής, πανεπιστημιακής και αθλητικής συνεργασίας για την περίοδο 2026-2030.

Την ίδια στιγμή, στην Άμυνα και Ασφάλεια – πριν δύο μέρες πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση της Εθνικής Φρουράς και των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων – η συνεργασία μας ενισχύεται ουσιαστικά μέσα από τον μηχανισμό SAFE, ενώ σύντομα, εντός Ιουνίου, θα υπογραφεί και συμφωνία SOFA που θα ρυθμίζει τη φιλοξενία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας. Προχωρούμε σε κοινές προμήθειες, σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται ουσιαστικές συνέργειες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας με το αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο κυπριακό οικοσύστημα. Και όλα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά και στον κοινό μας στόχο για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύπρος και Γαλλία έχουν κοινή προσέγγιση για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Γαλλία και Κύπρος είναι διαχρονικά υπέρμαχες μιας στρατηγικά αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Ο φίλος Εμμανουέλ ήταν άλλωστε ο πρώτος που πίστεψε και μίλησε δημόσια για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, στην ιστορική του ομιλία στη Σορβόνη το 2017. Η ορθότητα του οράματος αυτού έχει αδιαμφισβήτητα επιβεβαιωθεί και η ανάγκη αυτονόμησης της Ένωσης σε όλους τους τομείς αναγνωρίζεται πλέον από όλους ως αδήριτη ανάγκη.

Γι’ αυτό και ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου για «Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο» δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρος, λαμβάνοντας υπόψιν και την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Ως Προεδρία, εργαζόμαστε συστηματικά για να προσδώσουμε το απαραίτητο περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή αυτονομία, ως το απαραίτητο επόμενο βήμα στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Στον τομέα της Ενέργειας, η συνεργασία μας με την Total αποτελεί βασικό πυλώνα αξιοποίησης των ενεργειακών μας πόρων. Εργαζόμαστε από κοινού για την πρώτη αξιοποίηση κυπριακού φυσικού αερίου το οποίο να μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου. Ταυτόχρονα, η ενεργός συμμετοχή της Γαλλίας σε πολυμερείς πρωτοβουλίες, όπως το Eastern Mediterranean Gas Forum και το έργο GSI με γαλλική συμμετοχή ενισχύει την σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και της Ευρώπης και αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της Γαλλίας για την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Στα θέματα Συνδεσιμότητας, η ένταξη της Κύπρου στον διάδρομο IMEC, ως φυσικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδίας, αποκτά στρατηγική σημασία, ιδίως υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην περιοχή, της ανάγκης διαφοροποίησης των εμπορικών οδών αλλά και της ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ–Ινδίας. Και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ως Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχουμε προχωρήσει με τη σύσταση ομάδας φίλων του IMEC, στην ΕΕ, με καθοριστική την στήριξη της Γαλλίας.

Στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, οι δεσμοί μας είναι διαχρονικοί, όπως επιβεβαιώθηκε και με την από κοινού τέλεση εγκαινίων δύο κυπριακών εκθέσεων στο Παρίσι μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαρκής ανάπτυξη των γαλλο-κυπριακών σχολείων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Όσον αφορά τον στόχο της πλήρους ένταξης της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη της Γαλλίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η θετική ανταπόκριση για προξενική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Γαλλ΄΄ια σε αρκετές τρίτες χώρες.

Κατά τη σημερινή συνάντηση ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για ορισμένους από τους βασικούς φακέλους που διαχειρίζεται η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών, η συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα συζητήσουμε και αύριο στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ανταγωνιστικότητα και η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο που – ως Κυπριακή Δημοκρατία – στηρίζουμε τη σχετική πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου.

Παράλληλα, κοινός είναι ο στόχος για ενίσχυση της συνεργασίας της Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Αύριο θα φιλοξενήσουμε μια συνάντηση της ΕΕ με περιφερειακούς ηγέτες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έτυχε ένθερμης υποστήριξης από τη Γαλλία, η οποία αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της περιοχής και την ανάγκη συνεχούς επαφής με τους γείτονες μας.

Ευχαριστίες, επίσης, για την άμεση ανταπόκριση του Γάλλου Προέδρου στο αίτημα μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή τα όσα έγιναν στην περιοχή. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο αποψινό δείπνο εργασίας θα συζητηθεί και η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, το άρθρο 42,7, πρόκειται για μια διάταξη που εφαρμόστηκε άτυπα εδώ στην Κύπρο με την ουσιαστική συμβολή πέντε κρατών μελών σε μια ένδειξη του τι εστί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αξιοποιώντας αυτό πρέπει να προχωρήσουμε δίνοντας υπόσταση στο άρθρο αυτό.

Θα ήταν παράλειψή μου, ασφαλώς, να μην εκφράσω για άλλη μια φορά ευχαριστίες για τη διαχρονική υποστήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειές μας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για λύση του Κυπριακού στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γαλλία είναι το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είναι ταυτόχρονα και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, έχει ένα ιδιαίτερο, αυξημένο ρόλο να διαδραματίσει.

Ολοκληρώνοντας, να σε ευχαριστήσω φίλε Πρόεδρε και πάλι για την εδώ παρουσία σου, για τη φιλία σου και για τη στρατηγική μας συνεργασία. Οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, και εσείς το αποδείξατε έμπρακτα. Να ξέρετε πως στην Κύπρο δεν είστε απλώς ο Πρόεδρος μιας φίλης χώρας με την οποία έχουμε στρατηγική συνεργασία, αλλά ένας πραγματικός φίλος που δικαιωματικά έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Κυπρίων».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Μακρόν είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Γαλλία στέκεται αδιαμφισβήτητα αλληλέγγυα στο πλευρό της Κύπρου, σημειώνοντας ότι όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση δέχεται επίθεση η Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία είναι περήφανη που είναι εταίρος της Κύπρου και διαθέτουν συνεργασία σε πολλούς σημαντικούς τομείς, σημειώνοντας τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου για τη Γαλλία.

Πρόκειται για μια στρατηγική, ισότιμη σχέση, είπε, και επεσήμανε τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ι της Ενέργειας, των λιμένων κ. ά.

Αναφερόμενος στο κυπρο-γαλλικό σχολείο, ο Πρόεδρος Μακρόν σημείωσε τον σημαντικό ρόλο του στις σχέσεις των δύο χωρών.

Επεσήμανε εξάλλου τη σπουδαία γεωγραφική θέση της Κύπρου για την Ευρώπη, αλλά και για τη διμερή συνεργασία με τη Γαλλία.

Τέλος, εξήρε τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τη δουλειά που παράγει.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος Μακρόν μετέβησαν στο κυπρο-γαλλικό σχολείο, όπου τους υποδέχθηκαν η Υπουργός Παιδείας και ο Διευθυντής του σχολείου. Αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους, συνομίλησαν με μαθητές του σχολείου.

Δείτε εικόνα από την επίσκεψη