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Tην κράτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 51χρονου μοναχού που κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Σταυροπηγιανής Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου, διέταξε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του αδικήματος που αντιμετωπίζει ο 51χρονος, σημειώνοντας πως παρότι έχει κάποιους δεσμούς με την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτοί δεν είναι τόσο ισχυροί και ως εκ τούτου υπάρχει ο κίνδυνος της φυγοδικίας.

Ο 51χρονος κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου και μαχαιροφορία.

Ένσταση στην κράτηση του 51χρονου έφερε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, η πιθανότητα καταδίκης του 51χρονου «σχεδόν είναι ανύπαρκτη», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος φυγοδικίας. Εξήγησε ότι πρόκειται για πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης πρόσθεσε ότι ο 51χρονος είναι Κύπριος πολίτης και διαμένει τα τελευταία 25 χρόνια στην Κύπρο. Είναι μοναχός, ο τόπος του είναι το Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου και όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του, δεν έχει ούτε κίνητρο ούτε λόγους για να εγκαταλείψει την Κύπρο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 51χρονος διαθέτει «ισχυρότατους δεσμούς» με την Κύπρο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε την κράτηση του 51χρονου μέχρι την προσαγωγή του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να οδηγηθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τότε ο 51χρονος παραμένει υπό κράτηση.

ΚΥΠΕ