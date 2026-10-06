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Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, ο καρκίνος και όχι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελεί την πρώτη και συχνότερη αιτία θανάτου στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τα ευρήματα της 12ης Παγκύπριας Hμερίδας Δημόσιας Υγείας, η οποία διοργανώθηκε την Τρίτη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII). Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CII, «για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια, ο καρκίνος και όχι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελεί την πρώτη και συχνότερη αιτία θανάτου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αποτελεί σοβαρό λόγο για την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης του καρκίνου στον κυπριακό πληθυσμό, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία», τονίζεται.

«Απαιτείται μεγαλύτερη οικονομική επένδυση στην πρόληψη νοσημάτων μιας και οι δαπάνες για θέματα πρόληψης στην Κύπρο παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, περίπου 2%, έναντι 4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», σημειώνεται.

«Η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία, με ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών στην προαγωγή υγιεινών συμπεριφορών», προστίθεται.

Τονίζεται, επίσης, ότι «η πρόληψη νοσημάτων και η προαγωγή της υγείας πρέπει να αποτελούν κεντρική προτεραιότητα του Κράτους, και να ενσωματώνονται ουσιαστικά όχι μόνο σε πολιτικές υγείας, αλλά και σε πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, περιβάλλοντος και κλίματος».

«Η έννοια της πρόληψης δεν περιορίζεται στα όρια του νοσοκομείου, αλλά επεκτείνεται σε κάθε Δήμο και Κοινότητα της Κύπρου. Περισσότερο από το 80% των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία συνδέονται με παράγοντες που δρουν εκτός του συστήματος υγείας, όπως ο τρόπος ζωής, το κοινωνικοοικονομικό προφίλ, το περιβάλλον, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα, κ.ά.», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Χρειάζονται παρατηρητήρια νοσημάτων και παραγόντων κινδύνου σε πληθυσμιακό επίπεδο με επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις. Αυτά θα συλλέγουν αξιόπιστα δεδομένα και θα παράγουν μετρήσιμους δείκτες υγείας. Αυτοί οι δείκτες υγείας θα ενημερώνουν τον σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων μείωσης ρίσκου υγείας του πληθυσμού», επισημαίνεται.

«Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες αποτυπώνονται στην υγεία του πληθυσμού, καθιστώντας αναγκαία την υιοθέτηση πολιτικών που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις πρόληψης και στις υπηρεσίες υγείας», υπογραμμίζεται.

«Αναγκαία συνθήκη για την πρόληψη αποτελεί η συστηματική διατομεακή συνεργασία μεταξύ Υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολείων, ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών, πέρα από την απλή συμμετοχή τους σε κοινές επιτροπές», αναφέρεται.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ευρύτερη καλλιέργεια κουλτούρας στην κοινωνία, από την παιδική ηλικία. Τονίστηκε η ανάγκη συνέργειας μεταξύ σχολείων, αθλητισμού, πρωτοβάθμιας φροντίδας, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, καθώς και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην πρόληψη. Επισημάνθηκε ότι στην Κύπρο μόνο περίπου 2% του ετήσιου προϋπολογισμού υγείας δαπανάται για θέματα πρόληψης, έναντι περίπου 4% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα της αύξησης των δαπανών για την πρόληψη στο πλαίσιο εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της προώθησης της άθλησης και της υγιεινής διατροφής στα σχολεία.

Στον χαιρετισμό του, ο Δρ Παύλος Δράκος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων για την πρόληψη του καρκίνου, επισημαίνοντας ότι αναμένεται σημαντική αύξηση των νέων περιστατικών καρκίνου στα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιμετώπιση του καπνίσματος και στην αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε χώρους όπως σχολεία, πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο Δρ Νίκος Μίττλετον αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της πρόληψης, στη μετάβαση από ένα αμιγώς βιοϊατρικό μοντέλο σε ένα περισσότερο συμπεριφορικό και κοινωνικό μοντέλο και στην αξιοποίηση της έρευνας για την επιλογή, προσαρμογή και αξιολόγηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Τόνισε ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο, αλλά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής πραγματικότητας.

Ο Δρ Κωνσταντίνος Παττίχης ανέδειξε τον ρόλο του νέου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ως σημαντικού εργαλείου για την αξιοποίηση και διασύνδεση δεδομένων υγείας, με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και τη στήριξη της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Στον χαιρετισμό του, ο Δρ Άγις Τσουρός αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της πρόληψης νοσημάτων και υιοθέτησης σύγχρονων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων. Ο Δρ Τσουρός τόνισε ότι η υγεία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που βρίσκονται έξω από το παραδοσιακό σύστημα υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας και στις ανισότητες.

(ΚΥΠΕ