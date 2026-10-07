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Ένας κύκλος στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκλεισε. Ολόκληρος ο πλανήτης έκλαψε, καθώς η Αργεντινή αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της αλμπισελέστε, στη φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν.

Ο Pulga παρέδωσε ένα τελευταίο show και μάλιστα φρόντισε να είναι ηχηρό. Πώς; Πέτυχε ένα γκολ, το νο126 με την εθνική, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ στο 3-0 επί της αφρικανικής ομάδας.

Messi what a goal what a penalty 😭❤️ https://t.co/dfjWsrR32U October 7, 2026

Από νωρίς το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο. Ο Pulga έκλαψε όταν είδε χιλιάδες κόσμου να περικυκλώνουν το πούλμαν της Αργεντινής στον δρόμο της για το Μονουμεντάλ. Εκρήξεις αγάπης και λατρείας, που δημιούργησαν μαγικό σκηνικό στο Μονουμεντάλ.

Argentina just game Messi the greatest drone farewell of all time. Wait for that kid that looked up with tears in his eyes. 🥹❤️ pic.twitter.com/rdwUU8COzf — Omo Barca⚽️🖤 (@Tobs_fc) October 7, 2026

🚨 LEO MESSI CRYING IN THE BUS 😭 pic.twitter.com/4VAObDR2Nw October 6, 2026

Ο Μέσι πάτησε στην έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, η οποία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Τα show δεν σταματούσαν με την αναμέτρηση να ξεκινάει με μισάωρη καθυστέρηση. Άλλωστε, δεν είχε και μεγάλη σημασία. Μία μεγάλη φανέλα με το Νο10 απλώθηκε στο χορτάρι, η οποία έγραφε “Gracias”.

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