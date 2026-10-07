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Για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν φέρεται να δρούσε ο Άουγκουστ Χάνινγκ, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Χάνινγκ κατηγορείται για «προδοτική κατασκοπεία».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, ο Χάνινγκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της BND από το 1998 έως το 2005, κατηγορείται ότι μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι το 2022, απέκτησε περίπου 2.000 διαβαθμισμένα έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά του τα προμήθευσε ο πρώην προσωπάρχης της υπηρεσίας και συνεργάτης του, Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Αντιμετωπίζει κάθειρξη έως και 10 χρόνια

Ο Χάνινγκ, ο οποίος στο μεσοδιάστημα παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε τις απόρρητες αυτές πληροφορίες για να συντάξει αναλύσεις σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, κατ’ εντολή «ξένης υπηρεσίας πληροφοριών».

Το γερμανικό περιοδικό αναφέρει ότι ο αποδέκτης αυτών των αναλύσεων ήταν η υπηρεσία πληροφοριών του Αζερμπαϊτζάν, μιας χώρας με την οποία ο Χάνινγκ διατηρούσε σχέσεις, όντας μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Γερμανο-αζερικού Φόρουμ».

Ο 80χρονος πρώην πρόεδρος της BND βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιβολής ποινής φυλάκισης από έξι μήνες έως και δέκα χρόνια.

Η υπόθεση Κριστίνα Μπλοκ αποκάλυψε την υπόθεση

Τα πρώτα στοιχεία για τη δράση του Χάνινγκ ανακαλύφθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ, η οποία κατηγορείτο για την απαγωγή των δύο παιδιών της, λόγω διαφωνίας για την επιμέλειά τους με τον πρώην σύζυγό της.

Ο Χάνινγκ φέρεται μάλιστα να είχε εμπλακεί σε μια προηγούμενη απόπειρα απαγωγής τους, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται. Κατά την αξιολόγηση του υλικού που βρέθηκε τότε στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες από την BND, στις οποίες ο συλληφθείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση – μεταξύ άλλων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τον ρωσικό στρατό, αλλά και στοιχεία από συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών. Μετά την αξιολόγηση των εγγράφων από τις υπηρεσίες του Αμβούργου, ο φάκελος παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη δική τους -μυστική- έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ που διεξήγαγαν τη δημοσιογραφική έρευνα, παραμένει μέχρι τώρα ασαφές πώς ο Μάνφρεντ Ντ. κατάφερε να βγάλει το υλικό από την BND και να το παραδώσει στον πρώην προϊστάμενό του.

Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας εντοπίστηκαν στοιχεία για διαρροή πληροφοριών από την BND. Οι πληροφορίες αφορούσαν τη λεγόμενη «υπηρεσιακή κατάσταση των μυστικών υπηρεσιών», η οποία προοριζόταν για το γραφείο της καγκελαρίας.

Το ερώτημα εάν ο Χάνινγκ παρέδωσε απευθείας πληροφορίες στην ξένη δύναμη αποτελεί πλέον αντικείμενο της έρευνας.

iefimerida.gr