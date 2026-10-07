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Χάραξε πορεία για τις εσωκομματικές εκλογές, με αναφορές στο χθες, στο σήμερα, αλλά και στο αύριο του ΔΗΣΥ, δίνοντας πολιτικό στίγμα στο ενδιαφέρον του για το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παμπορίδης κινείται πλέον στους ρυθμούς των διαδικασιών του ΔΗΣΥ για την επιλογή του εκλεκτού για το 2028.

Τα δεδομένα πλέον στην Πινδάρου θα μπορούσαν, για κάποιους, να ανοίξουν τον δρόμο για μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στο δίλημμα Αννίτας – Αβέρωφ».

Ο βουλευτής Λευκωσίας και τέως Υπουργός Υγείας βρέθηκε χθες σε δύο τηλεοπτικά στούντιο και ήταν αρκετά αποκαλυπτικός. Δεν μάσησε τα λόγια του, μίλησε για ευθύνες της ηγεσίας, έστρεψε τα πυρά του προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, κάνοντας λόγο για «παιχνιδάκι» από μέρους του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, ενώ αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο γύρω από τον διορισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και στα όσα προηγήθηκαν των προεδρικών εκλογών του 2023 και στη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας με στήριξη από το ΑΚΕΛ.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια συζήτηση που αφορούσε την υποψηφιότητά του ως κοινού υποψηφίου στο πλαίσιο μιας υπερκομματικής συνεργασίας ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega για την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές, ανέφερε ότι η πρότασή του μπορεί να απευθυνθεί πρωτίστως στον συναγερμικό ψηφοφόρο, αλλά, κυρίως, σε χώρους πέραν του ΔΗΣΥ.

Μίλησε χαρακτηριστικά για αποξένωση των γνήσιων συναγερμικών τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τους επαναφέρει στο κόμμα.

Έκανε, παράλληλα, λόγο για «παιχνιδάκι» του Αβέρωφ Νεοφύτου, το οποίο, όπως είπε, προσωπικά τον ενοχλεί.

«Θα μπορούσα και εγώ να το παίξω και θα μου έλεγαν ότι προδίδω τον Συναγερμό», ανέφερε, σημειώνοντας πως δεν έχει ακούσει κάποιον να λέει κάτι τέτοιο για τον κ. Νεοφύτου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Διευκρίνισε, πάντως, πως ούτε ο ίδιος το λέει, αφού δεν θεωρεί ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα προδώσει τον ΔΗΣΥ. «Θα ήταν οξύμωρο να δούμε τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κινείται εκτός του ΔΗΣΥ», σχολίασε.

Στην παρέμβασή του στον ALPHA ήταν ακόμη πιο δηκτικός, επιρρίπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη και τη νυν ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κόμμα.

«Συνηθίζω να ακριβολογώ όταν δημοσιοποιώ τις σκέψεις μου και νομίζω ότι ήταν ένα ειλικρινές μήνυμα σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν», δήλωσε, ερωτηθείς σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο μέσω του οποίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παμπορίδης αναφέρθηκε σε τοξικό κλίμα εντός του ΔΗΣΥ.

«Δυστυχώς, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τοξική. Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και θεωρώ, ακόμη συνεχίζω να θεωρώ, ότι η εμπλοκή σε μια έντονη προεκλογική εσωκομματικά θα επιτείνει τα προβλήματα, παρά θα τα αμβλύνει. Ανανέωσα την έκκλησή μου προς τους ενδιαφερόμενους.

Να πάμε να μπούμε σε ένα δωμάτιο, γιατί, αν πράγματι η βούληση όλων μας είναι να οδηγηθούμε σε νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή, δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Εκτός αν δεν είναι αυτή η βούληση όλων μας», σημείωσε.

Ο Γιώργος Παμπορίδης μίλησε στην Κάτια Σάββα για «ανέντιμο παιχνίδι» που έπαιξαν Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ εναντίον του Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος όταν επανεξελέγη το 2018 ο Νίκος Ανασταδιάσης στην Προεδρία της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει να πάει Υπουργείο Εξωτερικών.

«Εμένα με κατηγόρησε ο Αναστασιάδης ότι του ζήτησα να γίνω υπουργός Ενέργειας και τον διέψευσα δημόσια, με άκομψο τρόπο τότε, και του το επανέλαβα και κατ’ ιδίαν. Μου προτάθηκε τρεις φορές να παραμείνω στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρνήθηκα. Και υπήρχαν μάρτυρες, τους οποίους υπέδειξα στον Αναστασιάδη, όταν τέθηκε το θέμα για να παραμείνω υπουργός.

Άρα, τα περί πικρίας, ότι εγώ ήθελα να γίνω υπουργός Εξωτερικών, δεν με αγγίζουν. Υπουργός Εξωτερικών προοριζόταν ο Χάρης Γεωργιάδης και παίχτηκε ένα μη έντιμο παιχνίδι εναντίον του Χάρη για να τον αποκλείσουν. Το παιχνίδι παίχτηκε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου και κατάφεραν να τον αποκλείσουν, προκειμένου να γίνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης Υπουργός Εξωτερικών. Και γνωρίζω το παρασκήνιο πολύ καλά».