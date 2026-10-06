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Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης έπαιξαν «μη έντιμο παιχνίδι» σε βάρος του Χάρη Γεωργιάδη κατά τη δεύτερη θητεία του Νίκου Αναστασιάδη. Ο Γιώργος Παμπορίδης ήταν αρκετά αποκαλυπτικός στη μεσημβρινή εκπομπή του ALPHA, αναφερόμενος σε παρασκήνιο που εκτυλίχθηκε μεταξύ του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ και του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με τον διορισμό του τελευταίου στο Υπουργείο Εξωτερικών και την παραμονή του Χάρη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το αποτέλεσμα αυτού του παρασκηνίου, στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος Παμπορίδης, ήταν να παραμείνει ο Χάρης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Οικονομικών και να φορτωθεί αποκλειστικά το κλείσιμο του Συνεργατισμού. Μια εξέλιξη η οποία, αφενός, του στοίχισε πολιτικά και, αφετέρου, εκτόξευσε τις πολιτικές μετοχές του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος μετακινήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, χτίζοντας πολιτικό κεφάλαιο το οποίο, σε συνδυασμό με την υψηλή δημοφιλία του, του άνοιξε τον δρόμο για το Προεδρικό.

Τότε ήταν που είχε κυκλοφορήσει και η φήμη περί ενός μπλε κοστουμιού που είχε αποστείλει ως δώρο ο Αβέρωφ Νεοφύτου στον Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά τον διορισμό του στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι πληροφορίες τότε έλεγαν πως ο Χάρης Γεωργιάδης είχε ζητήσει από τον Νίκο Αναστασιάδη, όταν είχε επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τη μετακίνησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειδάλλως θα επέστρεφε στο κόμμα, με προοπτική κάποια στιγμή να αναλάβει την προεδρία του ΔΗΣΥ. Τότε, ο Χάρης Γεωργιάδης κουβαλούσε ως θετικό πρόσημο την επιτυχημένη διαχείριση της οικονομικής κρίσης κατά την περίοδο που η χώρα βρισκόταν ακόμη σε μνημόνιο.

Το 2023 βέβαια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρήκε τον Νίκο Χριστοδουλίδη αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές και το Χάρη Γεωργιάδη, αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ και επικεφαλή της προεκλογικής εκστρατείας του, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος.

Ο Γιώργος Παμπορίδης μίλησε στην Κάτια Σάββα για «ανέντιμο παιχνίδι» που έπαιξαν Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ.

«Εμένα με κατηγόρησε ο Αναστασιάδης ότι του ζήτησα να γίνω υπουργός Ενέργειας και τον διέψευσα δημόσια, με άκομψο τρόπο τότε, και του το επανέλαβα και κατ’ ιδίαν. Μου προτάθηκε τρεις φορές να παραμείνω στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρνήθηκα. Και υπήρχαν μάρτυρες, τους οποίους υπέδειξα στον Αναστασιάδη, όταν τέθηκε το θέμα για να παραμείνω υπουργός. Άρα, τα περί πικρίας, ότι εγώ ήθελα να γίνω υπουργός Εξωτερικών, δεν με αγγίζουν. Υπουργός Εξωτερικών προοριζόταν ο Χάρης Γεωργιάδης και παίχτηκε ένα μη έντιμο παιχνίδι εναντίον του Χάρη για να τον αποκλείσουν. Το παιχνίδι παίχτηκε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου και κατάφεραν να τον αποκλείσουν, προκειμένου να γίνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης Υπουργός Εξωτερικών. Και γνωρίζω το παρασκήνιο πολύ καλά».

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε, επίσης, ότι αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει την προσωπική πικρία που αισθάνεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Γιατί, πρώτα απ’ όλα, στενότερος συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη —και δεν είναι ο ευκολότερος άνθρωπος ο Νίκος Αναστασιάδης— επί δεκαετίες, έφαγε πολύ ξύλο εξαιτίας της επιλογής του αυτής. Προδόθηκε από τον Νίκο Αναστασιάδη, αισθάνεται ο ίδιος ότι προδόθηκε. Στη συνέχεια, η προσωπική του επιλογή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο ανέδειξε διά της ταχείας οδού σε διάφορα πόστα, τον πρόδωσε και αντιλαμβάνομαι την προσωπική του πικρία. Και ο ίδιος λέει ότι προσωπική του επιλογή ήταν η Αννίτα Δημητρίου, την οποία ανέδειξε σε διάφορες θέσεις, και τον πρόδωσε επίσης».