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Την πεποίθηση ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να επαναφέρει κόσμο στον ΔΗΣΥ από το ΕΛΑΜ, καθώς και να προσεγγίσει ψηφοφόρους από το ΔΗΚΟ ή ακόμα και το ΑΚΕΛ, εξέφρασε ο Γιώργος Παμπορίδης. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Υγείας δηλώνει πως ο ίδιος ενοχλείται από το «παιχνιδάκι» του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος εξακολουθεί να μην ξεκαθαρίζει αν θα είναι υποψήφιος εντός ή εκτός των διαδικασιών του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές.

Απορρίπτει, την ίδια στιγμή, τις εικασίες περί στρατηγικής του κίνησης για να αναλάβει στο μέλλον τα ηνία του κόμματος, αν η Αννίτα Δημητρίου λάβει το χρίσμα αλλά ηττηθεί στις εκλογές του 2028. Ξεκαθαρίζει πως η στρατηγική του είναι να κερδίσει το χρίσμα.

«Στον ΔΗΣΥ πριν από Αβέρωφ και Αννίτα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega για την υποψηφιότητα που ανακοίνωσε χθες για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές, ο κ. Παμπορίδης εξήγησε ότι η πρόταση του μπορεί να απευθυνθεί πρωτίστως στον συναγερμικό ψηφοφόρο, αλλά κυρίως μπορεί να απευθυνθεί σε χώρους πέρα από τον ΔΗΣΥ.

Μίλησε χαρακτηριστικά για αποξένωση του γνήσιου συναγερμικού τα τελευταία χρόνια, τους οποίους υποστήριξε ότι μπορεί να επαναφέρει στο κόμμα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε ψηφοφόρους που αναζήτησαν επιλογές δεξιότερα από τον ΔΗΣΥ (σ.σ. ΕΛΑΜ) και οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν. Θεωρεί όμως ότι η υποψηφιότητα του μπορεί επίσης να προσελκύσει ψηφοφόρους από τον κεντρώο χώρο, ακόμα και από το ΑΚΕΛ.

Σε σχέση με τις συζητήσεις που είχε με το ΑΚΕΛ το 2023 για να είναι ο υποψήφιος που θα στήριζε το κόμμα της Αριστεράς, ο κ. Παμπορίδης παραδέχτηκε ότι πράγματι έγιναν συζητήσεις με το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ γιατί αναζητούσαν ένα δεξιό υποψήφιο που θα μπορούσε να αποτελέσει μια υπερκομματική υποψηφιότητα. Υποστήριξε ότι ο λόγος που δεν κατέληξαν σε συμφωνία είναι επειδή ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να αποδεχτεί κάποιες κατευθυντήριες που είχαν τεθεί ενώπιον του.

Γιατί επέστρεψε στο κόμμα

Ο Γιώργος Παμπορίδης μίλησε και για την απόφασή του να αποστασιοποιηθεί πριν από μερικά χρόνια από το κόμμα. Εξήγησε πως αυτό έγινε όταν κατήγγειλε το κόμμα ότι περί άλλων τυρβάζει, ξεφεύγοντας από τις αρχές και τις αξίες που είχε πιστέψει «από τα γεννοφάσκια του». Πρόσθεσε ότι επέστρεψε όταν έκρινε πως υπήρχε η δυνατότητα επαναφοράς του κόμματος εκεί που έπρεπε να βρίσκεται.

«Συγχαίουν κάποιοι επίτηδες τη δική μου προσήλωση στις αρχές και αξίες του ΔΗΣΥ που με οδήγησαν να καταγγείλω πολιτικές ηγεσιών, με τις πορείες κάποιων οι οποίοι αναζήτησαν σατραπείες σε άλλα βασίλεια. Εγώ επέμενα πάντα ότι αυτό που με ενδιαφέρει ήταν ο έπαινος των σοφιστών». Δήλωσε ανάμεσα σε άλλα.

«Με ενοχλεί το παιχνιδάκι του Αβέρωφ»

Στο μεταξύ ο πρώην υπουργός Υγείας στην παρέμβαση του έκανε λόγο για «παιχνιδάκι» του Αβέρωφ Νεοφύτου, το οποίο προσωπικά τον ενοχλεί.

«Θα μπορούσα και εγώ να το παίξω και θα μου έλεγαν ότι προδίδω τον Συναγερμό», ανέφερε, σημειώνοντας πως δεν άκουσε κάποιον να το λέει αυτό για τον κ. Νεοφύτου για την ώρα.

Διευκρίνισε πάντως, πως ούτε ο ίδιος το λέει αφού δεν θεωρεί πως θα προδώσει τον ΔΗΣΥ. «Θα ήταν οξύμωρο να δούμε τον Αβέρωφ Νεοφύτου να κινείται εκτός του ΔΗΣΥ», σχολίασε.

Βίντεο από την παρέμβαση του