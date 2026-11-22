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Το ερχόμενο Σάββατο θα καταγραφεί στην πολιτική ιστορία ένα πολύ σημαντικό βήμα από την πλευρά του ΔΗΣΥ. Η επιλογή του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές από το σύνολο των 49.000 μελών του. Όχι από τον ηγέτη. Όχι από ένα στενό κύκλο της ηγεσίας. Ούτε καν από ένα συλλογικό όργανο μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μελών. Επιλογή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος του κόμματος. Πρόκειται για την απόλυτη δημοκρατία. Μια πολιτική πράξη η οποία προσδίδει νόημα και αξία στην κομματική ταυτότητα όποιου επιλέγει να την κατέχει.

Το εξαιρετικά σημαντικό αυτό βήμα, δεν προήλθε ως συνειδητή αυτόβουλη πολιτική επιλογή στελεχών και μελών. Ήταν απότοκο της τραυματικής εμπειρίας που υπήρξε προ των εκλογών του 2023.

Δεν παύει, ωστόσο, να έχει σημαντικότατη πολιτική αξία. Η εκλογική αναμέτρηση Αβέρωφ-Παμπορίδη, όμως, συνοδεύεται από ένα πολύ μεγάλο κενό. Τόσο ώστε δεν αποκλείεται στην πορεία να αναδείξουν αδυναμίες οι οποίες να οδηγήσουν σε μια νέα αποτυχία.

Είχαμε επισημάνει στο παρελθόν, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, που βρισκόμαστε στο παρά πέντε των εσωκομματικών εκλογών. Γνωρίζουν τα μέλη ποιον ακριβώς υποψήφιο θα επιλέξουν; Γνωρίζουν ποιες πολιτικές θέσεις θα προτάξει σε κεφαλαιώδη ζητήματα αν εξασφαλίσει το χρίσμα;

Υπάρχει η εύκολη απάντηση για κάποιους, ότι γνωρίζουν για πολλά χρόνια τους δύο υποψηφίους. Μάλιστα, ο ένας υπήρξε για 10 χρόνια και πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Ως εκ τούτου, θεωρητικά γνωρίζουν ποιος είναι και τι πρεσβεύει.

Παρ’ όλα αυτά, μόλις προσφάτως, μια τουλάχιστον πολιτική θέση του Αβέρωφ ήταν αρκετή για να καταρρίψει πλήρως την ενδεχόμενη σιγουριά με την οποία κάποιο μέλος θα ήθελε να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ερωτήματος.

Υπενθυμίζουμε τη δημόσια θέση του υπέρ της κατάργησης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από πλευράς ΕΕ, ζητώντας, μάλιστα, από τον Χριστοδουλίδη να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Προτού υπάρξουν τοποθετήσεις κατά πόσο αυτή η θέση είναι ορθή ή λάθος, τονίζεται πως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η ουσία έγκειται στο ότι ήταν μια θέση εκτός εκείνων του ΔΗΣΥ. Εξ ου και υπήρξε αντίδραση από διάφορα στελέχη και τελικά ανακοίνωση του κόμματος που ξεκαθάρισε ότι δεν ενστερνίζεται μια τέτοια αιρετική (δικός μου ο χαρακτηρισμός) θέση.

Κατ’ αναλογία, μπορεί να ανασυρθούν και άλλες τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου ή μπορεί στο εγγύς μέλλον να προτάξει και άλλες τέτοιες στην προσπάθεια αναζήτησης συμμαχιών. Τι θα πράξει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο ΔΗΣΥ;

Από την πλευρά ο Παμπορίδης είναι γεγονός ότι προσπάθησε να δοθεί μια καθαρή εικόνα στα μέλη του κόμματος. Η πρόταση του για ντιμπέιτ, όμως, προσέκρουσε στην άρνηση του Αβέρωφ. Βλέπετε, θεωρώντας τον εαυτό του ακλόνητο φαβορί δεν ήθελε να ρισκάρει οτιδήποτε που θα του προκαλούσε πρόβλημα. Συμπεριφορά, όμως, που δεν συνάδει με πολιτικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν τολμηρά ώστε να αναλάβουν εις τας χείρας τους την τύχη της πατρίδας.

Παράλληλα, ο Γιώργος Παμπορίδης σε διάσκεψη Τύπου παρουσίασε 11 πυλώνες των θέσεων του σε διάφορα θέματα. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι αρκετό ώστε τα μέλη του ΔΗΣΥ να έχουν κρυστάλλινη εικόνα για τον υποψήφιο. Μόνο μέσα από ένα διάλογο θα μπορούσαν να αναλυθούν οι θέσεις αυτές. Κυρίως, να διαφανεί ποιες από αυτές μπορεί να είναι ανεδαφικές ή μπορεί ο ανθυποψήφιός να διαθέτει καλύτερες.

Όπως και να έχει, ο γέγονε γέγονε. Η προσοχή πλέον εστιάζεται στο ποιος θα λάβει το χρίσμα. Η δημοσκόπηση του «Φ» έδειξε ως ακλόνητο φαβορί τον Αβέρωφ. Θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη, που θα προκαλέσει ισχυρότατη σεισμική δόνηση, αν αυτή η εκτίμηση ανατραπεί. Ως εκ τούτου, η σημασία θα επικεντρωθεί στα ποσοστά τα οποία θα εξασφαλίσουν οι δύο υποψήφιοι. Κυρίως, στο πόσα μέλη δεν θα ψηφίσουν Αβέρωφ και πόσα μέλη δεν θα πάνε να ψηφίσουν.

Ο λόγος είναι αντιληπτός. Ο Αβέρωφ θα δώσει μάχη να περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ό,τι δηλαδή, δεν κατάφερε το 2023. Τα δεδομένα, όσο και αν βρισκόμαστε ακόμη 15 μήνες μακριά από τις εκλογές, πιθανότατα θα είναι τα ίδια.

Θα έχει απέναντι του έναν Χριστοδουλίδη ο οποίος διαφαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι διατηρεί περίπου τη δύναμη των συναγερμικών που τον στήριξαν το 2023. Διατηρεί μεγάλη πρόσβαση στα κόμματα της συμπολίτευσης. Διαθέτει τη δύναμη της εξουσίας, ώστε μέχρι τις εκλογές να λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα υπέρ διαφόρων τάξεων και ομάδων της κοινωνίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Παράλληλα, ο Αβέρωφ θα έχει απέναντι του τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, ο οποίος με την στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας της Αριστεράς και άλλων ομάδων που τάσσονται κατά του Χριστοδουλίδη και της Δεξιάς, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να μείνει εκτός δεύτερου γύρου.

Τουτέστιν, ο Αβέρωφ και όσοι συναγερμικοί θα τον στηρίξουν, χωρίς συνεργασίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο πατατράκ. Οι επιλογές δεν είναι πολλές. Αν το ΔΗΚΟ παραμείνει στη στήριξη Χριστοδουλίδη, τότε απομένουν ουσιαστικά Βολτ, Οικολόγοι και το κόμμα του Φειδία. Όλα αμφιβόλου δυνατότητας να κατευθύνουν τους ψηφοφόρους τους προς την επιλογή που θα υποδείξουν οι ηγεσίες. Ο Αβέρωφ πρέπει να προσεύχεται να μην επιλέξει Χριστοδουλίδη στον πρώτο γύρο το ΕΛΑΜ!

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί από τώρα κάποιος να προδικάσει με σιγουριά μια νέα αποτυχία του Αβέρωφ. Τα πραγματικά δεδομένα θα μπορούν να σταθμιστούν μόνο όταν ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι οι τρεις βασικοί υποψήφιοι και όταν γίνουν αρκετές δημοσκοπήσεις στη βάση αυτή.

Εκείνο το οποίο μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά είναι ότι ο ΔΗΣΥ με τον Αβέρωφ υποψήφιο σχοινοβατεί ξανά. Τόλμησε ένα σοβαρό βήμα προς την απόλυτη δημοκρατία. Δεν είναι, όμως, αρκετό. Το πηδάλιο στα μεγάλα καράβια απαιτεί και στιβαρά χέρια. Και εδώ υπάρχει θέμα…